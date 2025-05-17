Yapılan Son Ankette Katılımcıların %70'i "Ekonomi Kötü" Dedi
Son dönemde gerçekleştirilen ekonomi anketleri, halkın enflasyon ve hayat pahalılığı konusundaki kaygılarının sürdüğünü gösteriyor. Katılımcıların büyük bölümü, gelecek altı ay içinde temel ihtiyaç fiyatlarının artmaya devam edeceğine inanıyor. Öte yandan, faiz indirimlerinin kredi erişimini bir miktar kolaylaştırdığına dair sınırlı bir iyimserlik de mevcut. Ankete katılan vatandaşlar ise geleceğe dair hiç de iyimser yanıtlar vermedi.
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"Ekonomi kötü" diyenlerin oranı artıyor.
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En şikayetçi grup gençler oldu.
İlköğretim ve altı eğitim durumundaki memnuniyetsizlik arttı.
Karamsarlık artıyor.
"Gelirim giderimi karşılamadı"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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