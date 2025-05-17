Yapılan Son Ankette Katılımcıların %70'i "Ekonomi Kötü" Dedi

Ankette “Gelirim giderlerimi karşılamadı” diyenler çoğunluğu oluşturdu; bu yanıt kadınlarda erkeklere göre daha yaygındı. 25‑34 yaş grubu dışında tüm yaş gruplarında katılımcıların yarıdan fazlası gelir yetersizliği bildirdi; en yüksek oran %54 ile 45‑54 yaş arasında görüldü. İşsizlerde bu oran %66’ya, yevmiyeli çalışanlarda %64’e çıktı. Emekliler, çalışmayıp iş aramayanlar ve devlet memurlarının yaklaşık üçte biri “gelirim ancak ucu ucuna yetti” dedi. Geliri “fazlasıyla yetti” diyenlerin en yüksek olduğu kesim ise %17 ile devlet memurlarıydı.