Cem Küçük, "Padişahlık Kalabilirdi" Dedi Konuyu İttihatçılara Bağladı
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Cem Küçük tepki çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi.
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"Osmanlı'yı İttihatçılar mahvetti."
Cem Küçük'ün açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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