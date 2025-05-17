Cem Küçük, "Padişahlık Kalabilirdi" Dedi Konuyu İttihatçılara Bağladı

Cem Küçük, Ekol TV'de katıldığı bir yayında padişahlığa atıf yaptı. Küçük, Padişahlık kalabilirdi. İngiltere'deki gibi olabilirdi. İlber Hoca keşke bu konudaki fikrini söylese. Benim çocuğuma adını o verdi. İlber koyacaktım, Han da olsun dedi. İlberhan oldu' dedi.