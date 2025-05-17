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Cem Küçük, "Padişahlık Kalabilirdi" Dedi Konuyu İttihatçılara Bağladı

Cem Küçük, "Padişahlık Kalabilirdi" Dedi Konuyu İttihatçılara Bağladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2025 - 23:38

Gazeteci Cem Küçük, katıldığı televizyon programında tartışma yaratan bir değerlendirmede bulundu. Küçük, Osmanlı mirasına atıf yaparak “Padişahlık kalabilirdi' ifadesini kullandı. Küçük, Osmanlı'nın yıkılışından da İttihat ve Terakki'yi sorumlu tuttu.

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Cem Küçük tepki çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Cem Küçük tepki çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Cem Küçük, Ekol TV'de katıldığı bir yayında padişahlığa atıf yaptı. Küçük, Padişahlık kalabilirdi. İngiltere'deki gibi olabilirdi. İlber Hoca keşke bu konudaki fikrini söylese. Benim çocuğuma adını o verdi. İlber koyacaktım, Han da olsun dedi. İlberhan oldu' dedi.

"Osmanlı'yı İttihatçılar mahvetti."

"Osmanlı'yı İttihatçılar mahvetti."

Küçük iddialarına İttihat ve Terakki'nin Osmanlı'nın yıkılışında payı olduğunu söylyerek devam etti. Küçük, 'Bizde de padişahlık kalabilirdi. Sembolik olurdu. Osmanlı'yı batıran İttihatçılar'dır. Onlar mahvetti bizi.' dedi.

Cem Küçük'ün açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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