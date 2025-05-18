Eurovision’a Damga Vuran Protesto: "Filistin İçin Barış ve Adalet"
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Bu yıl İsviçre’de düzenlenen Eurovision finalini Avusturya’da JJ isimli şarkıcı kazandı.
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İspanya devlet kanalından Eurovision’a İsrail tepkisi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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