onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eurovision’a Damga Vuran Protesto: "Filistin İçin Barış ve Adalet"

Eurovision’a Damga Vuran Protesto: "Filistin İçin Barış ve Adalet"

Eurovision
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2025 - 09:21

Avrupa’nın en önemli müzik organizasyonlarından biri olan Eurovision dün İsviçre’de düzenlendi. Avusturya’dan JJ gecenin kazananı olurken, İspanya devlet televizyonu RTVE Eurovision yayını öncesinde yaptığı yayınla İsrail’in Filistin’de uyguladığı katliamı eleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu yıl İsviçre’de düzenlenen Eurovision finalini Avusturya’da JJ isimli şarkıcı kazandı.

Bu yıl İsviçre’de düzenlenen Eurovision finalini Avusturya’da JJ isimli şarkıcı kazandı.

Detaylar 👇

İspanya devlet kanalından Eurovision’a İsrail tepkisi.

İspanya devlet kanalından Eurovision’a İsrail tepkisi.

O anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
33
9
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın