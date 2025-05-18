UNESCO Dünya Mirası Listesinde: Diyarbakır’daki Hevsel Bahçeleri’nde Uyuşturucu Operasyonu
UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Mirası ilan edilen Diyarbakır’daki Hevsel Bahçeleri’nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Drone destekli operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan Hint keneviri ele geçirildi.
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Hevsel Bahçeleri’ne uyuşturucu ekildiği ortaya çıktı.
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Sualtı polisleri de operasyonda yer aldı.
Operasyondan görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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