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UNESCO Dünya Mirası Listesinde: Diyarbakır’daki Hevsel Bahçeleri’nde Uyuşturucu Operasyonu

UNESCO Dünya Mirası Listesinde: Diyarbakır’daki Hevsel Bahçeleri’nde Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2025 - 10:43

UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Mirası ilan edilen Diyarbakır’daki Hevsel Bahçeleri’nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Drone destekli operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan Hint keneviri ele geçirildi.

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Hevsel Bahçeleri’ne uyuşturucu ekildiği ortaya çıktı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Hevsel Bahçeleri’ne uyuşturucu ekildiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmayla, merkez Sur ilçesinde yer alan ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Hevsel Bahçeleri’nde uyuşturucu ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Sualtı polisleri de operasyonda yer aldı.

Sualtı polisleri de operasyonda yer aldı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler güneşin doğmasıyla bölgede operasyon başlattı. Dicle Nehri’nin debisinden kaynaklı oluşacak adacıklara Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden desteğe gelen sualtı polisi ile çıkarma yapıldı. Operasyona polis helikopteri ve drone da havadan destek verdi.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, 31 ayrı alanda, piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar lira olduğu bildirilen 5 bin 300 kilogram esrar üretimine uygun 30 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyondan görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Abartmayin yaaaaaaa...Hükümete göre esrar eroin Pudra sekeridir .Yandaslar kulllanisa suc degildir.Satarsa da sorun yok..Böyle diye düsündükleri icindir ki ... Devamını Gör

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