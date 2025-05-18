UNESCO Dünya Mirası Listesinde: Diyarbakır’daki Hevsel Bahçeleri’nde Uyuşturucu Operasyonu

Bu kapsamda harekete geçen ekipler güneşin doğmasıyla bölgede operasyon başlattı. Dicle Nehri’nin debisinden kaynaklı oluşacak adacıklara Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden desteğe gelen sualtı polisi ile çıkarma yapıldı. Operasyona polis helikopteri ve drone da havadan destek verdi.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, 31 ayrı alanda, piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar lira olduğu bildirilen 5 bin 300 kilogram esrar üretimine uygun 30 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.