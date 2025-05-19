1 Yaşında Giren Bebek İçin Yapılan Doğum Günü Organizasyonu Çenemizi Yordu

Sosyal medya, bireylerin lüks yaşamlarını sergileyip rekabet ettiği bir alan haline geldi. Kişiler, kendi yaşam biçimlerini başkalarının gözlerinin önüne sermekte ve bu durum, sosyal medyanın günümüzdeki en belirgin özelliklerinden biri haline geldi. Bu durum, sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisini ve insanların yaşamlarını nasıl algıladığını ve sunduğunu büyük ölçüde değiştidi.
Pek çok kullanıcısının akılalmaz derecede lüks yaşamı ağızlarımızı açık bırakırken bu sefer 1 yaşına giren bir bebeğin doğum günü organizasyonu çenemizi yordu.
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Çocuğun doğum günü için bir otel seçildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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