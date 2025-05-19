İlkokul Öğretmenlerine Sürpriz Yapan Sınıf Arkadaşlarının Videosu Sizi İlkokul Yıllarınıza Götürecek

Bir çocuğun hayatında karşılaştığı nitelikli bir öğretmen, hayatının en büyük şanslarından biri olabilir. Bu deneyim, bireyin yaşamını kökten değiştirebilir ve şekillendirebilir. Öyle ki, bir kişinin hayat yolunu belirlemesinde büyük bir etkiye sahip olabilir.
Birlikte eğitim gören ilkokul arkadaşları, 20 sene sonra öğretmenlerine sürpriz yaptı. Yalnızca biri ile buluşacağını zannederken neredeyse tüm öğrencilerini karşısında gören öğretmen duygusal anlar yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir araya gelen öğrenciler ve öğretmen, ilkokul yıllarındaki pozu yeniden verdi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın