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İlkokul Öğretmenlerine Sürpriz Yapan Sınıf Arkadaşlarının Videosu Sizi İlkokul Yıllarınıza Götürecek

İlkokul Öğretmenlerine Sürpriz Yapan Sınıf Arkadaşlarının Videosu Sizi İlkokul Yıllarınıza Götürecek

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2025 - 18:22

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Bir çocuğun hayatında karşılaştığı nitelikli bir öğretmen, hayatının en büyük şanslarından biri olabilir. Bu deneyim, bireyin yaşamını kökten değiştirebilir ve şekillendirebilir. Öyle ki, bir kişinin hayat yolunu belirlemesinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Birlikte eğitim gören ilkokul arkadaşları, 20 sene sonra öğretmenlerine sürpriz yaptı. Yalnızca biri ile buluşacağını zannederken neredeyse tüm öğrencilerini karşısında gören öğretmen duygusal anlar yaşadı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Bir araya gelen öğrenciler ve öğretmen, ilkokul yıllarındaki pozu yeniden verdi.

Bir araya gelen öğrenciler ve öğretmen, ilkokul yıllarındaki pozu yeniden verdi.

Videoyu izleyenler kendi ilkokul yıllarına döndü. Hatta pek çok kişi videodan ilham alarak benzer bir etkinlik yapmak istedi. 

Sizin unutamadığınız bir ilkokul öğretmeniniz var mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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