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2005 Yılında Mezun Olan Sınıf Arkadaşları 20 Yıl Sonra Bir Araya Gelerek Yaşadıkları Değişimi Karşılaştırdı

2005 Yılında Mezun Olan Sınıf Arkadaşları 20 Yıl Sonra Bir Araya Gelerek Yaşadıkları Değişimi Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2025 - 11:51

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2005 yılında mezuniyet sevincini birlikte yaşayan okul arkadaşları, tam 20 yıl sonra hasret gidermek için bir araya geldi. Bu buluşma, onları geçmişe götürdü ve o dönemde çekilmiş olan fotoğraflarıyla bugünkü hallerini karşılaştırma fırsatı buldular. Yaşadıkları değişimi bir video ile gösteren arkadaşlar, bizleri de hem okul yıllarımıza götürdü hem de zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kere daha hatırlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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