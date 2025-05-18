2005 Yılında Mezun Olan Sınıf Arkadaşları 20 Yıl Sonra Bir Araya Gelerek Yaşadıkları Değişimi Karşılaştırdı

2005 yılında mezuniyet sevincini birlikte yaşayan okul arkadaşları, tam 20 yıl sonra hasret gidermek için bir araya geldi. Bu buluşma, onları geçmişe götürdü ve o dönemde çekilmiş olan fotoğraflarıyla bugünkü hallerini karşılaştırma fırsatı buldular. Yaşadıkları değişimi bir video ile gösteren arkadaşlar, bizleri de hem okul yıllarımıza götürdü hem de zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kere daha hatırlattı.