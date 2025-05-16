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Değişim Şaşırttı: 2021'de Galata Kulesi'nin Önünde Fotoğraf Çekilen Çift Yıllar Sonra Aynı Pozu Canlandırdı

Değişim Şaşırttı: 2021'de Galata Kulesi'nin Önünde Fotoğraf Çekilen Çift Yıllar Sonra Aynı Pozu Canlandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.05.2025 - 19:20

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Ülkemiz, her dönemde ziyaretçilerini ağırlayan bir turizm cenneti. Baharın uyanışı, yazın sıcak günleri, sonbaharın renk cümbüşü ve kışın beyaz örtüsü; her mevsimde farklı bir güzellik sunan Türkiye, turistlerin dört mevsim boyunca uğrak noktası oluyor. 

Ülkemizi 2021 yılında ziyaret eden bir çift, Galata Kulesi önünde verdikleri pozu yıllar sonra yeniden canlandırdı. Fakat çiftin yaşadığı değişim biraz şaşırttı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

3 çocuk sahibi olan Shaye Scott, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu.

3 çocuk sahibi olan Shaye Scott, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu.

Eşi ve çocuklarının da kararını saygıyla karşılamasının ardından süreç başladı. Ardından aile kısa sürede fenomen haline geldi. Shaye Scott geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı için ülkemize geldi. Bu pozu ise operasyonun ardından verdiler.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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