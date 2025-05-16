Değişim Şaşırttı: 2021'de Galata Kulesi'nin Önünde Fotoğraf Çekilen Çift Yıllar Sonra Aynı Pozu Canlandırdı

Ülkemiz, her dönemde ziyaretçilerini ağırlayan bir turizm cenneti. Baharın uyanışı, yazın sıcak günleri, sonbaharın renk cümbüşü ve kışın beyaz örtüsü; her mevsimde farklı bir güzellik sunan Türkiye, turistlerin dört mevsim boyunca uğrak noktası oluyor.
Ülkemizi 2021 yılında ziyaret eden bir çift, Galata Kulesi önünde verdikleri pozu yıllar sonra yeniden canlandırdı. Fakat çiftin yaşadığı değişim biraz şaşırttı.
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3 çocuk sahibi olan Shaye Scott, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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