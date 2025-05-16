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Bisikletle Yolculuk Eden Bir Gezgin Yanından Geçen Türklerin Döner İkramı Karşısında Mutluluğunu Paylaştı

Bisikletle Yolculuk Eden Bir Gezgin Yanından Geçen Türklerin Döner İkramı Karşısında Mutluluğunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.05.2025 - 18:05

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Misafirperverlik, milettimizin en belirgin ve tanınan özelliklerinden biri. Bu özellik, Türk toplumunun derinlerine işlemiş ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Türkler, misafirlerini her zaman en iyi şekilde ağırlamayı, onları evlerinde rahat ettirmeyi ve ihtiyaçlarını karşılamayı kendilerine görev bilmişlerdir. Bu davranış biçimi, her alanda kendini gösteriyor. 

Bisikletle seyahat eden bir genç, yolda Türklerle karşılaştı. Kendisine yapılan döner ikramı karşısında çok mutlu olan gezgin o anları takipçileri ile paylaştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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