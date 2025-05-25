Fransa'ya Gitmek İsteyen Bir Aile Kamera Karşısında Açtıkları Vize Sonucunu Görünce Hayal Kırıklığına Uğradı

Bilindiği üzere, Türk vatandaşlarının vize başvuruları giderek daha karmaşık ve zorlu bir sürece dönüşüyor. Bu durum, seyahat etmek isteyen birçok kişi için büyük bir engel teşkil ediyor. Aynı zamanda bürokratik işlemler ve belge toplama süreci de oldukça yorucu olabiliyor.
Bir aile, Fransa için yaptıkları vize başvurusunun sonuçlarını kamera karşısında öğretmen istedi. Fakat başvurularının reddedildiğini gören aile hayal kırıklığına uğradı.
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Vize almanın zorlaşması, sadece seyahat etmek isteyen bireyleri değil, aynı zamanda iş ve eğitim amaçlı seyahat etmek isteyenleri de olumsuz etkiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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