Fransa'ya Gitmek İsteyen Bir Aile Kamera Karşısında Açtıkları Vize Sonucunu Görünce Hayal Kırıklığına Uğradı

Bilindiği üzere, Türk vatandaşlarının vize başvuruları giderek daha karmaşık ve zorlu bir sürece dönüşüyor. Bu durum, seyahat etmek isteyen birçok kişi için büyük bir engel teşkil ediyor. Aynı zamanda bürokratik işlemler ve belge toplama süreci de oldukça yorucu olabiliyor.

Bir aile, Fransa için yaptıkları vize başvurusunun sonuçlarını kamera karşısında öğretmen istedi. Fakat başvurularının reddedildiğini gören aile hayal kırıklığına uğradı.