Kapadokya'yı Gezen Bir Turist Yemek Yiyeceği Restorana Giden Survivor Parkurlarını Aratmayan Yolu Paylaştı

Ülkemizin en önemli turistik cazibe merkezlerinden biri olan Kapadokya, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bu eşsiz bölge, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile adeta bir açık hava müzesi niteliği taşıyor. Kapadokya'nın benzersiz coğrafyası, peribacaları, yer altı şehirleri ve kaya kiliseleri, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Bahar mevsiminde Kapadokya'nın tadını çıkaran bir turist, öğle yemeği için gideceği restorana ulaşmak için kullanılan yolu paylaştı. Uzun ve zorlu yol 'Survivor' parkurlarına benzetildi.
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Her mevsim farklı bir güzellik sergileyen Kapadokya, bir masal diyarı gibi görünüyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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