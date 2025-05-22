Tokyo'da Sokak Lezzetleri Deneyen Tuna Tavus Dev Cüssesiyle Japonları Şoke Etti

Dünya üzerindeki çeşitli milletler, kendilerine has fiziksel özelliklerle tanınırlar. Bu çeşitlilik içinde, Japonlar da kısa boylarıyla dikkat çekiyor. Büyük miktarlarda yemek yediği videolar ile tanınan sosyal medya fenomeni Tuna Tavus, Tokyo Sokak Lezzetleri videosu için Japonya'ya gitti. Tokyo'nun renkli sokak lezzetlerini kendi tarzıyla yiyen Tuna Tavus hem yemek yeme şekliyle hem dev cüssesiyle Japonları şoke etti.