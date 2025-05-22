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Tokyo'da Sokak Lezzetleri Deneyen Tuna Tavus Dev Cüssesiyle Japonları Şoke Etti

Tokyo'da Sokak Lezzetleri Deneyen Tuna Tavus Dev Cüssesiyle Japonları Şoke Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.05.2025 - 20:48

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Dünya üzerindeki çeşitli milletler, kendilerine has fiziksel özelliklerle tanınırlar. Bu çeşitlilik içinde, Japonlar da kısa boylarıyla dikkat çekiyor. Büyük miktarlarda yemek yediği videolar ile tanınan sosyal medya fenomeni Tuna Tavus, Tokyo Sokak Lezzetleri videosu için Japonya'ya gitti. Tokyo'nun renkli sokak lezzetlerini kendi tarzıyla yiyen Tuna Tavus hem yemek yeme şekliyle hem dev cüssesiyle Japonları şoke etti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Tuna'nın yanından geçenler gözlerini Tuna'dan alamadı.

Tuna'nın yanından geçenler gözlerini Tuna'dan alamadı.

Özelikle dondurmacının, dordurmayı tek lokmada yediği sırada verdiği tepki izleyenleri güldürdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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