Bir Düğünde Gelin ve Damadın Üzerine Kum Atan Arkadaşları Şakayı Fazla Abartınca Çift Perişan Oldu

Her ülkenin kendine has düğün geleneği var. Bu ritüeller, bazen alışılmışın dışında olabilmekte ve ilgi çekici bir hale bürünebiliyor. Kendi kültürel özelliklerini yansıtan bu düğün gelenekleri, her bir ülkenin benzersiz kimliğinin bir parçasıdır. Bu nedenle, düğün geleneği, her ülkenin kendine ait bir hikayesini anlatır ve bu hikaye, düğün törenleri aracılığıyla gelecek nesillere aktarılır.

Bir düğünde, gelin ve damadın arkadaşları basit bir düğün geleneğini bir şakaya çevirmek istedi. Fakat nerede durmaları gerektiğini bilmediklerinden ortaya sinir bozan görüntüler çıktı.