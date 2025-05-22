Bir Düğünde Gelin ve Damadın Üzerine Kum Atan Arkadaşları Şakayı Fazla Abartınca Çift Perişan Oldu

Her ülkenin kendine has düğün geleneği var. Bu ritüeller, bazen alışılmışın dışında olabilmekte ve ilgi çekici bir hale bürünebiliyor. Kendi kültürel özelliklerini yansıtan bu düğün gelenekleri, her bir ülkenin benzersiz kimliğinin bir parçasıdır. Bu nedenle, düğün geleneği, her ülkenin kendine ait bir hikayesini anlatır ve bu hikaye, düğün törenleri aracılığıyla gelecek nesillere aktarılır.
Bir düğünde, gelin ve damadın arkadaşları basit bir düğün geleneğini bir şakaya çevirmek istedi. Fakat nerede durmaları gerektiğini bilmediklerinden ortaya sinir bozan görüntüler çıktı.
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Düğün, gelin ve damadın hayatlarının en anlamlı ve özel günlerinden biridir.
"Arkadaşlar böyle davranmaz. Bu bastırılmış kıskançlıktır"
"Resepsiyonu iptal edin. Hemen balayına çıkın."
"Böyle arkadaşlar varken düşmana kimin ihtiyacı var"
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"Ben olsam kiliseye geri yürürdüm, bu kabalıktan da öte"
"Yeni arkadaşlara ve akrabalara ihtiyaçları var"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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