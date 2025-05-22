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Muğla'nın Meke Köyü'nde Yaşayan Köylülere Yeniden Genç Olsalardı Neyi Değiştirmek İsteyecekleri Soruldu

Muğla'nın Meke Köyü'nde Yaşayan Köylülere Yeniden Genç Olsalardı Neyi Değiştirmek İsteyecekleri Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.05.2025 - 18:08

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Geçtiğimiz aylarda yurt dışında bir video akımı başlamıştı. Belli bir yaşın üzerindeki insanlara yeniden genç olsalardı neleri farklı yapmak isteyecekleri, neyi değiştirmek isteyecekleri soruldu. Aynı akım Türkiye'de de viral olunca ülkemizin büyüklerine de aynı sorular soruldu. 

Muğla'nın Meke Köyü'nde yaşayan insanlara yeniden 20 yaşında olsalardı ne yapmak isteyecekleri soruldu. Hayallerini kağıda döken insanlar, hem duygulandırdı hem de pek çok kişiye ilham verdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Yaşlıların birikmiş deneyimleri, gençlerin hayat yolculuklarında pusula işlevi görebilir.

Yaşlıların birikmiş deneyimleri, gençlerin hayat yolculuklarında pusula işlevi görebilir.

Biriken yılların getirdiği bilgelik ve tecrübe, genç nesillerin karşılaştığı zorluklara çözüm sunabilir, onların hayatlarını şekillendirebilir. Bu deneyimler, gençlerin hayatlarını daha iyi bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, yaşlıların tecrübeleri gençlere değerli birer rehber olabilir. Özellikle keşkelerinde ve pişmanlıklarında derin anlamlar gizli olabilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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