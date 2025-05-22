Muğla'nın Meke Köyü'nde Yaşayan Köylülere Yeniden Genç Olsalardı Neyi Değiştirmek İsteyecekleri Soruldu

Geçtiğimiz aylarda yurt dışında bir video akımı başlamıştı. Belli bir yaşın üzerindeki insanlara yeniden genç olsalardı neleri farklı yapmak isteyecekleri, neyi değiştirmek isteyecekleri soruldu. Aynı akım Türkiye'de de viral olunca ülkemizin büyüklerine de aynı sorular soruldu.

Muğla'nın Meke Köyü'nde yaşayan insanlara yeniden 20 yaşında olsalardı ne yapmak isteyecekleri soruldu. Hayallerini kağıda döken insanlar, hem duygulandırdı hem de pek çok kişiye ilham verdi.