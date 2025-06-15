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LGS'ye Geç Kalan Öğrencilerden Biri Belediyenin Makam Aracıyla Diğeri Polis Ekiplerince Sınava Yetiştirildi

LGS'ye Geç Kalan Öğrencilerden Biri Belediyenin Makam Aracıyla Diğeri Polis Ekiplerince Sınava Yetiştirildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.06.2025 - 15:14

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Bugün milyonlarca öğrenci LGS (Liselere Giriş Sınavı) sınavına girdi. Aylardır emek veren öğrenciler, bu zorlu süreci tüm heyecanı ve stresiyle tamamlandı. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen bu önemli sınav, gençlerin gelecekteki eğitim hayatlarını şekillendirecek adımlardan biri. 

Elbette her sınav gününde olduğu gibi bugün de geç kalan öğrenciler oldu. Yoğun heyecan ve stres sebebiyle gergin anlar yaşayan öğrencilerin başına talihsiz olaylar gelse de, yetkililer hızla yardıma koşarak öğrencilerin sorun yaşamadan sınavlarına girmelerini sağladı.

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Manisa'da kimliğini evde unutan bir öğrenci, geri dönmek zorunda kalınca belediye başkanının makam aracı devreye girdi.

Manisa'da kimliğini evde unutan bir öğrenci, geri dönmek zorunda kalınca belediye başkanının makam aracı devreye girdi.

Öğrenci, araçla sınava zamanında yetiştirildi.

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Trabzon'da ise geç kalan öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti.

Trabzon'da ise geç kalan öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti.

Öğrenci motosikletle sınav olacağı okula götürüldü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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