LGS'ye Geç Kalan Öğrencilerden Biri Belediyenin Makam Aracıyla Diğeri Polis Ekiplerince Sınava Yetiştirildi

Bugün milyonlarca öğrenci LGS (Liselere Giriş Sınavı) sınavına girdi. Aylardır emek veren öğrenciler, bu zorlu süreci tüm heyecanı ve stresiyle tamamlandı. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen bu önemli sınav, gençlerin gelecekteki eğitim hayatlarını şekillendirecek adımlardan biri.

Elbette her sınav gününde olduğu gibi bugün de geç kalan öğrenciler oldu. Yoğun heyecan ve stres sebebiyle gergin anlar yaşayan öğrencilerin başına talihsiz olaylar gelse de, yetkililer hızla yardıma koşarak öğrencilerin sorun yaşamadan sınavlarına girmelerini sağladı.