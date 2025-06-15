Doktorlar Cevapladı: "Bu Vakalar Acil Servise Gelsin mi Gelmesin mi?"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGccVu...
Acil servislerin gereksiz yere meşgul edilmesi uzun zamandır tartışılan bir konu. Randevu sistemindeki aksaklıklar, insanların belki aylarca randevu bulamamasına sebep oluyor. Bu sebeple bir an önce tedavi olmak isteyen hastalar acil servislerin yolunu tutuyor. Peki doktorlar bu konuda ne düşünüyor?
Bir grup doktora birkaç vaka söyleyerek 'Acile gelsin mi gelmesin mi?' sorusu soruldu. Gelen cevaplar ise bu konuda hastalara fikir verirken bir yandan da ne tür şikayetlerle acil servislere başvurulduğunu gözler önüne serdi.
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Acil servislerin gereksiz yere kullanılması, hem sağlık profesyonellerinin zamanını alıyor hem de gerçekten yardıma ihtiyacı olan kişilere hizmet verme hızını düşürüyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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