Gelin Başı İçin 30 Bin TL İstediklerini Söyleyen Kadın Saçlarını Kendi Yaparak Düğünü Olacaklara Fikir Verdi

Bildiğiniz üzere ülkemizin düğünlerinde 'gelin başı' ve 'damat tıraşı' geleneği var. Bu özel hizmetler, standart hizmetlerle hemen hemen aynı olmasına rağmen, onlara kıyasla daha fazla ücret talep ediliyor. Bu durum, bu hizmetlerin özgünlüğü ve düğün gibi önemli bir günün parçası olmasından kaynaklanıyor. Ancak, bu ritüellerin maliyeti, çoğu zaman zaten maliyetli olan düğünlerde damat ve gelini daha da zora sokabilir.
'polen.sarica' isimli içerik üreticisi kendisinin istenen ücretlere isyan etti ve gelin saçını kendisi yaptı.
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Normalde 800 TL olan saçın, düğün günü yaptırırsa 15 bin TL, otelde yaptırırsa 30 bin TL olduğunu söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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