Gelin Başı İçin 30 Bin TL İstediklerini Söyleyen Kadın Saçlarını Kendi Yaparak Düğünü Olacaklara Fikir Verdi

Bildiğiniz üzere ülkemizin düğünlerinde 'gelin başı' ve 'damat tıraşı' geleneği var. Bu özel hizmetler, standart hizmetlerle hemen hemen aynı olmasına rağmen, onlara kıyasla daha fazla ücret talep ediliyor. Bu durum, bu hizmetlerin özgünlüğü ve düğün gibi önemli bir günün parçası olmasından kaynaklanıyor. Ancak, bu ritüellerin maliyeti, çoğu zaman zaten maliyetli olan düğünlerde damat ve gelini daha da zora sokabilir.

'polen.sarica' isimli içerik üreticisi kendisinin istenen ücretlere isyan etti ve gelin saçını kendisi yaptı.