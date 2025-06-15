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Almanya'dan Gelen Bir Gurbetçi Yediği Yemeğin Fiyatına İsyan Etti: "Kazıklanmaya mı Geliyoruz Bu Ülkeye"

Almanya'dan Gelen Bir Gurbetçi Yediği Yemeğin Fiyatına İsyan Etti: "Kazıklanmaya mı Geliyoruz Bu Ülkeye"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.06.2025 - 14:30

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Hatırlarsanız birkaç sene önce, aniden artan döviz kuru nedeniyle ülkemiz turistlerin ve gurbetçilerin gözde tatil mekanıydı. Oldukça düşük ücretlerle, bizim hayal edemeyeceğimiz lüks tatillerin keyfini çıkarabiliyorlardı. Fakat son dönemde yaşanan fiyat artışı onları da etkiledi. Hatta pek çok işletmeci bu sene tatil beldelerinin boş olduğundan şikayet etti. 

Almanya'da gelen bir gurbetçi, yediği yemeğin fiyatına isyan etti. 640 TL ödediği hesap için “Kazıklanmaya mı geldik biz bu ülkeye?” diyerek tepki gösterdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Gurbetçi, İzmir köfte, bulgur pilavı 100 TL ve yoğurt için 640 TL ödedi.

Gurbetçi, İzmir köfte, bulgur pilavı 100 TL ve yoğurt için 640 TL ödedi.

İşin ilginç yanı ise gurbetçiye yüksek gelen bu fiyat, vatandaşımıza gayet uygun geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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houseof

15 Euro falan ediyor ki bir öğle ya da akşam yemeği için normal, Almanyada da bu seviyede fiyatlar

Turgut Güler

Noldu dayı antenin mi döndü, burası pahalı falan değil sana şaka takılmışlar, asıl biz size acıyoruz Almanya'da bi kilo hıyarı 75 €'ya alıyonuz diye, ayrıca... Devamını Gör