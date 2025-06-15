Almanya'dan Gelen Bir Gurbetçi Yediği Yemeğin Fiyatına İsyan Etti: "Kazıklanmaya mı Geliyoruz Bu Ülkeye"

Hatırlarsanız birkaç sene önce, aniden artan döviz kuru nedeniyle ülkemiz turistlerin ve gurbetçilerin gözde tatil mekanıydı. Oldukça düşük ücretlerle, bizim hayal edemeyeceğimiz lüks tatillerin keyfini çıkarabiliyorlardı. Fakat son dönemde yaşanan fiyat artışı onları da etkiledi. Hatta pek çok işletmeci bu sene tatil beldelerinin boş olduğundan şikayet etti.

Almanya'da gelen bir gurbetçi, yediği yemeğin fiyatına isyan etti. 640 TL ödediği hesap için “Kazıklanmaya mı geldik biz bu ülkeye?” diyerek tepki gösterdi.