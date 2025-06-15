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Hollanda'da Yaşayan Bir Türk Paylaştı: "Hollanda'da Saat 18.00'den Sonra Hayat..."

Hollanda'da Yaşayan Bir Türk Paylaştı: "Hollanda'da Saat 18.00'den Sonra Hayat..."

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.06.2025 - 11:36

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Hollanda, son yılların dikkat çeken ülkelerinden biri. Yurt dışında yeni bir yaşam arayanların ilk duraklarından biri oluyor. Bu durumun sebepleri arasında ekonomik büyüme, teknolojik ilerlemeler ve toplumsal gelişmeler yer alıyor. Hollanda'nın başarısının altında yatan faktörler, ülkenin öncü ve yenilikçi politikaları, güçlü eğitim sistemi ve yüksek yaşam standartları var. Hollanda, dünya genelindeki diğer ülkelerle kıyaslandığında, ekonomik ve sosyal anlamda önemli bir konuma sahip. Peki ya sosyal yaşam?

Hollanda'da yaşayan bir Türk, ülkenin saat 18.00'dan sonraki durumunu paylaştı. Bomboş sokaklarda sessizliğin hakim olduğu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DKsa2Jcslux/
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Fakat yorumlarda insanlar ikiye bölündü.

Fakat yorumlarda insanlar ikiye bölündü.

Kimisi belli başlı bölgelerde, hatta köylerde durumun böyle olduğunu, Hollanda'nın genelinde böyle bir durgunluğun olmadığını söyledi. Kimileri ise Hollanda'nın belli bir saatten sonra gerçekten hayalet şehre döndüğünü savundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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