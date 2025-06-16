"Yeter! Rezil Oluyoruz!" Marmaris, Fethiye Gibi Tatil Yerlerindeki 'Dans Şovları' Vatandaşları İsyan Ettirdi
Tatil beldelerindeki eğlence mekanlarında masaların üstünde, barın üstünde ya da kapıda 'müşteriyi içeri çekmek için' ilginç hareketler yaparak 'dans ettiğini sanan' erkekler gördünüz mü? Aslında yıllardır görüyor, yıllardır şahit oluyoruz ama bu sene yabancı turistlerin de 'rahatsız' olduklarını gösteren paylaşımlar ile daha fazla gündem oldular. Peki bu adamlar ne yapıyor? Gerçekten bu ilginç figürlerin sergilendiği 'eğlence' mekanlarında insanlar eğleniyor mu? Sosyal medyada bu dansların tek amacının 'yabancı turistleri tavlamak' olduğu iddia edilse de yıllardır değişmeyen bu 'sıra dışı' figürlü danslar yine gündemde.
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Türkiye'de Marmaris, Fethiye gibi bazı tatil beldelerine gittiyseniz masa üzerinde, bar üzerinde ya da girişte 'esrarengiz' figürler sergileyen 'çılgın' erkekleri mutlaka görmüşsünüzdür!
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Sosyal medyaya düşen son görüntülerde de etnik ve kültürel figürlere de yer verilmiş!
İroniyi bir yere bırakırsak; Bazen bar üzerinde bazen masa üzerinde bazen de sandalyede oturan turistlerin kucağında yapılan bu figürler vatandaşları isyan etme durumuna getirdi.
Bu 'harikulade' dans şovlarına sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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