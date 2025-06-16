"Yeter! Rezil Oluyoruz!" Marmaris, Fethiye Gibi Tatil Yerlerindeki 'Dans Şovları' Vatandaşları İsyan Ettirdi

Tatil beldelerindeki eğlence mekanlarında masaların üstünde, barın üstünde ya da kapıda 'müşteriyi içeri çekmek için' ilginç hareketler yaparak 'dans ettiğini sanan' erkekler gördünüz mü? Aslında yıllardır görüyor, yıllardır şahit oluyoruz ama bu sene yabancı turistlerin de 'rahatsız' olduklarını gösteren paylaşımlar ile daha fazla gündem oldular. Peki bu adamlar ne yapıyor? Gerçekten bu ilginç figürlerin sergilendiği 'eğlence' mekanlarında insanlar eğleniyor mu? Sosyal medyada bu dansların tek amacının 'yabancı turistleri tavlamak' olduğu iddia edilse de yıllardır değişmeyen bu 'sıra dışı' figürlü danslar yine gündemde.