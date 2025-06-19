Her Yer Bomboş: Marmaris Barlar Sokağı'nın Haziran'ın Ortasındaki Hali Turizmcileri Endişelendirdi

Bildiğiniz üzere bu yıl turizm sektörü oldukça çalkantılı. Pek çok tatil beldesi esnafı, bu yıl her yerin bomboş olduğunu paylaşarak yetkililerden yardım istedi. Bunun yanında bölgedeki mekanlarda, özellikle genç erkeklerin yaptıkları ilginç danslar da gündem olmuştu. Yetkililerin duruma el atmasıyla bu danslar da yasaklandı.

Marmaris'in meşhur Barlar Sokağı'nın son durumu sosyal medyada viral oldu. Sokağın bomboş olması, turizm sektöründe yaşananları net bir şekilde ortaya koydu.