Her Yer Bomboş: Marmaris Barlar Sokağı'nın Haziran'ın Ortasındaki Hali Turizmcileri Endişelendirdi

Bildiğiniz üzere bu yıl turizm sektörü oldukça çalkantılı. Pek çok tatil beldesi esnafı, bu yıl her yerin bomboş olduğunu paylaşarak yetkililerden yardım istedi. Bunun yanında bölgedeki mekanlarda, özellikle genç erkeklerin yaptıkları ilginç danslar da gündem olmuştu. Yetkililerin duruma el atmasıyla bu danslar da yasaklandı.
Marmaris'in meşhur Barlar Sokağı'nın son durumu sosyal medyada viral oldu. Sokağın bomboş olması, turizm sektöründe yaşananları net bir şekilde ortaya koydu.
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Geçtiğimiz yıllarda dövizin ani yükselişiyle ülkemizde tatil yapmak yabancı turistler ve gurbetçiler için oldukça kolay hale gelmişti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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