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Bir Otobüs Şoförü Son Dönemde Peş Peşe Gelen Akaryakıt Zamlarına İsyan Etti: "Bulduğumuz Petroller Nerede?"

Bir Otobüs Şoförü Son Dönemde Peş Peşe Gelen Akaryakıt Zamlarına İsyan Etti: "Bulduğumuz Petroller Nerede?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.06.2025 - 18:25

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Zamlar, artık günlük yaşamımızın ayrılmaz bir unsuru haline geldi. Artık bu durumu sorgulamaktan vazgeçmiş durumdayız. Her yeni gün, yeni bir zammın habercisi oluyor ve bu durum, yaşam standartlarımızı doğrudan etkiliyor. Zamların hayatımıza bu denli nüfuz etmiş olması, ekonomik dengelerin hassasiyetini ve yaşam kalitemizi belirleyen unsurların değişkenliğini gözler önüne seriyor. 

Bir otobüs şoförü art arda gelen akaryakıt zamlarını yorumladı. Durumdan fazlasıya muzdarip olan adamın yorumu gündem oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"O kadar petrol bulduk, doğalgaz bulduk, nerede bunlar?"

"O kadar petrol bulduk, doğalgaz bulduk, nerede bunlar?"

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda pek çok kez, ülkemizin çeşitli bölgelerinde petrol ve doğalgazın bulunduğu müjdesini almıştık. Yakın zamanda petrol ve doğalgazın ucuzlayacağı müjdelenirken fiyatların bu denli artması, otobüs şoförünü isyan ettirdi. 'O kadar petrol bulduk, doğalgaz bulduk, nerede bunlar?'  diyerek tepkisini dile getirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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