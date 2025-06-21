Bir Otobüs Şoförü Son Dönemde Peş Peşe Gelen Akaryakıt Zamlarına İsyan Etti: "Bulduğumuz Petroller Nerede?"

Zamlar, artık günlük yaşamımızın ayrılmaz bir unsuru haline geldi. Artık bu durumu sorgulamaktan vazgeçmiş durumdayız. Her yeni gün, yeni bir zammın habercisi oluyor ve bu durum, yaşam standartlarımızı doğrudan etkiliyor. Zamların hayatımıza bu denli nüfuz etmiş olması, ekonomik dengelerin hassasiyetini ve yaşam kalitemizi belirleyen unsurların değişkenliğini gözler önüne seriyor.
Bir otobüs şoförü art arda gelen akaryakıt zamlarını yorumladı. Durumdan fazlasıya muzdarip olan adamın yorumu gündem oldu.
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"O kadar petrol bulduk, doğalgaz bulduk, nerede bunlar?"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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