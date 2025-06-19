İstanbul'da Endişe Veren Görüntüler: İlaçlama İşiyle Uğraşan Bir Vatandaş Kenelerin Yoğunluğunu Gösterdi

Bu yıl, özellikle Sivas bölgesinde kene popülasyonunda ciddi bir artış yaşandığına dair haberler gelmişti. Bu durum, bölge halkında büyük bir endişeye sebep oldu. Ardından hem Sivas'ta hem çevre illerde kene vakaları ve can kayıpları meydana gelmeye başladı. Bölge halkı bunun sebebinin kış mevsiminde yapılan keklik avı olduğunu söyledi.
Kene İstanbul'a kadar sıçradı. İlaçlama işi yapan bir vatandaş, ilaçlama için gitti evde gördüğü keneleri paylaştı. Görüntüler endişeleri artırdı.
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Kanatlı hayvan türlerinin, popülasyonundaki düşüş, kene sayısının hızla yükselmesine sebep olur.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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