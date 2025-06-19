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İstanbul'da Endişe Veren Görüntüler: İlaçlama İşiyle Uğraşan Bir Vatandaş Kenelerin Yoğunluğunu Gösterdi

İstanbul'da Endişe Veren Görüntüler: İlaçlama İşiyle Uğraşan Bir Vatandaş Kenelerin Yoğunluğunu Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.06.2025 - 21:50

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Bu yıl, özellikle Sivas bölgesinde kene popülasyonunda ciddi bir artış yaşandığına dair haberler gelmişti. Bu durum, bölge halkında büyük bir endişeye sebep oldu. Ardından hem Sivas'ta hem çevre illerde kene vakaları ve can kayıpları meydana gelmeye başladı. Bölge halkı bunun sebebinin kış mevsiminde yapılan keklik avı olduğunu söyledi. 

Kene İstanbul'a kadar sıçradı. İlaçlama işi yapan bir vatandaş, ilaçlama için gitti evde gördüğü keneleri paylaştı. Görüntüler endişeleri artırdı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Kanatlı hayvan türlerinin, popülasyonundaki düşüş, kene sayısının hızla yükselmesine sebep olur.

Kanatlı hayvan türlerinin, popülasyonundaki düşüş, kene sayısının hızla yükselmesine sebep olur.

Bu durum, ekosistemde doğal dengeyi bozarak diğer canlı türlerini de olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, kene sorununu kontrol altına almak için bu tür hayvanların sayısının korunması ve hatta artırılması gerekir. Ayrıca, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından da bu durum büyük bir öneme sahiptir. Geçmişte yaşanan kuş gribi salgını nedeniyle binlerce tavuğun öldürülmesi, kene vakalarının kontrol edilemez bir seviyeye ulaşmasına yol açmıştı. Şimdi de yapılan kontrolsüz avlanma, benzer bir durumun ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu nedenle, durumun daha fazla kontrolden çıkmaması için yetkililerin hızla harekete geçmesi gerekmektedir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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