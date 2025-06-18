İzlerken İçiniz Rahatlayacak: Cem Özkök Bursa'da 40 Yıldır Temizlenmediği İçin Yosun Tutmuş Çeşmeyi Temizledi

Yaşam alanımızı temiz ve düzenli tutmanın önemi tartışılmaz. Bu, hem sağlıklı bir yaşam sürdürmemizi sağlar, hem de huzurlu ve dingin bir ortamda vakit geçirmemizi mümkün kılar. Temiz bir çevre, kirlilikten arınmış bir hava demektir ve bu da soluduğumuz havanın kalitesini doğrudan etkiler.

Temizlik videoları ile tanınan Cem Özkök, Bursa'da 40 senedir temizlenmediği için yosun tutmuş bir çeşmeyi temizledi. Ortaya çıkan sonuca, özellikle Bursa halkı teşekkür etti.