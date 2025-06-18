İzlerken İçiniz Rahatlayacak: Cem Özkök Bursa'da 40 Yıldır Temizlenmediği İçin Yosun Tutmuş Çeşmeyi Temizledi

Yaşam alanımızı temiz ve düzenli tutmanın önemi tartışılmaz. Bu, hem sağlıklı bir yaşam sürdürmemizi sağlar, hem de huzurlu ve dingin bir ortamda vakit geçirmemizi mümkün kılar. Temiz bir çevre, kirlilikten arınmış bir hava demektir ve bu da soluduğumuz havanın kalitesini doğrudan etkiler.
Temizlik videoları ile tanınan Cem Özkök, Bursa'da 40 senedir temizlenmediği için yosun tutmuş bir çeşmeyi temizledi. Ortaya çıkan sonuca, özellikle Bursa halkı teşekkür etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Özkök, çeşmeyi yosunlarından arındırıp tertemiz bir hale getirdi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın