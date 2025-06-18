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Antalya'da Bir Tekne Alev Aldı: Vatandaşlar Jet Ski ve Flyboard ile Yangına Müdahale Etti

Antalya'da Bir Tekne Alev Aldı: Vatandaşlar Jet Ski ve Flyboard ile Yangına Müdahale Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.06.2025 - 16:43 Son Güncelleme: 18.06.2025 - 17:13

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Yazın gelmesiyle, yangın haberleri de gelmeye başladı. Güneşin kavurucu ışıkları, doğayı sarıp sarmalarken, maalesef bazen tatsız sonuçlara da yol açabiliyor. Bu durum, özellikle tatil beldelerinde daha da artıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarıyla birlikte yangın haberleri gündemimize oturuyor. Bir haber de Antalya'dan geldi. 

Antalya'da kıyıya bağlı bir tekne alev aldı. Vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. O anlar bir cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

O anda orada bulunan jet ski ve flyboard kullanıcıları duruma müdahale etti.

O anda orada bulunan jet ski ve flyboard kullanıcıları duruma müdahale etti.

Her ikisi de yanan tekneye imlanları el verdiğinde su püskürttü. Vatandaşlar o anları endişeyle izledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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