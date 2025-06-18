Antalya'da Bir Tekne Alev Aldı: Vatandaşlar Jet Ski ve Flyboard ile Yangına Müdahale Etti

Yazın gelmesiyle, yangın haberleri de gelmeye başladı. Güneşin kavurucu ışıkları, doğayı sarıp sarmalarken, maalesef bazen tatsız sonuçlara da yol açabiliyor. Bu durum, özellikle tatil beldelerinde daha da artıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarıyla birlikte yangın haberleri gündemimize oturuyor. Bir haber de Antalya'dan geldi.

Antalya'da kıyıya bağlı bir tekne alev aldı. Vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. O anlar bir cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.