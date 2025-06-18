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Bir Anne, Kızının Kıyafetine Karışan Yaşlı Bir Teyzeye Verdiği Tepkiyle Beğeni Topladı

Bir Anne, Kızının Kıyafetine Karışan Yaşlı Bir Teyzeye Verdiği Tepkiyle Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.06.2025 - 18:14

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2025 yılında, insanlar hala birbirlerinin yaşam biçimlerine karışmayı kendilerine bir hak olarak görebiliyorlar. Bu durum, bireysel özgürlüklerin ve yaşam tarzlarının saygı görmesi gereken bir dünyada kabul edilemez bir durum. Her bireyin kendi yaşam tarzını seçme ve bu tarzı özgürce sürdürme hakkı var. Ancak, maalesef ki bu hak, birçok insan tarafından görmezden gelinmekte ve insanlar birbirlerinin yaşam tarzlarına müdahale etmeyi, hatta insanlara bu konuda baskı kurmayı kendilerine bir hak olarak görüyorlar. Bu durum, toplumun genelinde bir hoşgörü ve saygı eksikliğini gösteriyor elbette. 

Bir genç kız, yolda yürürken yaşça büyük bir kadının sözlü tacizine maruz kaldı. Gencin giydiği kıyafet için demediğini bırakmayan kadın sinirleri bozdu.

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Kadın çocuğu yaşındaki kıza ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundu.

Genç kız ise saygısını bozmadan cevap vermeye çalışsa da kadını susturamadı. O sırada durumu fark eden annesi yanlarına geldi. Annenin tepkisini gören kadın ise oradan uzaklaştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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