onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Güney Kore'de Bir Okulda Öğrencilere Sunulan Menü Hayatımızı Sorgulattı

Güney Kore'de Bir Okulda Öğrencilere Sunulan Menü Hayatımızı Sorgulattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2025 - 16:31

İçerik Devam Ediyor

Gelişmişlik düzeyiyle adından sıkça söz ettiren Güney Kore, her bakımdan kendini kanıtlamış bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Sadece ekonomik anlamda değil, teknoloji, eğitim, sağlık ve sosyal yaşam gibi birçok alanda önemli başarılara imza atan bu ülke, genel anlamda gelişmişlik kavramını tüm yönleriyle karşılıyor. Her geçen gün daha da ilerleyen ve gelişen Güney Kore, bu konuda dünya genelinde örnek gösterilen ülkeler arasında yer alıyor. Kendine has kültürü ve dinamik yapısıyla da dikkat çeken bu Asya ülkesi, pek çok turistin de dikkatini çekiyor.

Güney Kore'd bir okulda öğrencilere verilen yemek sosyal medyada viral oldu. O menü, özellikle ülkemizdeki öğrenciler düşünüldüğünde hayatımızı sorgulattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Geçtiğimiz aylarda bir öğretmen beslenme saatinde öğrencilerin yediği yemekleri paylaşmış, o video infial yaratmıştı hatırlarsanız.

Geçtiğimiz aylarda bir öğretmen beslenme saatinde öğrencilerin yediği yemekleri paylaşmış, o video infial yaratmıştı hatırlarsanız.

Öğrencilerin bazılarının önünde yalnızca simit ve meyve suyu olması, pek çok açıdan tepki çekmişti. Videodan birkaç ay önce mecliste, öğrencilere günde bir öğün ücretsiz yemek verilmesi teklifi sunulmuş, fakat teklif reddedilmişti.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın