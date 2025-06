Güney Kore'de Bir Okulda Öğrencilere Sunulan Menü Hayatımızı Sorgulattı

Gelişmişlik düzeyiyle adından sıkça söz ettiren Güney Kore, her bakımdan kendini kanıtlamış bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Sadece ekonomik anlamda değil, teknoloji, eğitim, sağlık ve sosyal yaşam gibi birçok alanda önemli başarılara imza atan bu ülke, genel anlamda gelişmişlik kavramını tüm yönleriyle karşılıyor. Her geçen gün daha da ilerleyen ve gelişen Güney Kore, bu konuda dünya genelinde örnek gösterilen ülkeler arasında yer alıyor. Kendine has kültürü ve dinamik yapısıyla da dikkat çeken bu Asya ülkesi, pek çok turistin de dikkatini çekiyor.

Güney Kore'd bir okulda öğrencilere verilen yemek sosyal medyada viral oldu. O menü, özellikle ülkemizdeki öğrenciler düşünüldüğünde hayatımızı sorgulattı.