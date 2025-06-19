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Yeni Fobi Hayırlı Olsun: Hindistan'da Bir Havuza Giren Yılan İnsanların Yüreğini Ağzına Getirdi

Yeni Fobi Hayırlı Olsun: Hindistan'da Bir Havuza Giren Yılan İnsanların Yüreğini Ağzına Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.06.2025 - 20:37

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Havuzlar, yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi. Genel kullanıma açık olan bu havuzların, hem hijyenik standartlara uygun olması hem de güvenlik açısından her türlü önlemi barındırması beklenir. Bu, kullanıcıların rahat ve keyifli bir deneyim yaşaması için elzemdir. Fakat hemen hemen her yaz, beklenmedik olaylar meydana gelebiliyor. 

Hindistan'da bir yüzme havuzuna yılan girdi. Yılanı fark eden insanlar korku dolu anlar yaşarken havuz bir anda savaş alanına döndü.

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Hindistan, dünyanın en büyüleyici coğrafyalardan biri

Hindistan, dünyanın en büyüleyici coğrafyalardan biri

Beklenmedik durumlar ve sürprizlerle dolu bu ülke, her anıyla sizi şaşırtabilir. Hayvan çeşitliliği konusunda da zengin bir yelpazeye sahip olan Hindistan, bu alanda da ziyaretçilerini şaşırtmayı başarıyor. Tehlikenin hangi köşeden çıkacağı ise tam bir muamma.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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