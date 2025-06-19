Yeni Fobi Hayırlı Olsun: Hindistan'da Bir Havuza Giren Yılan İnsanların Yüreğini Ağzına Getirdi

Havuzlar, yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi. Genel kullanıma açık olan bu havuzların, hem hijyenik standartlara uygun olması hem de güvenlik açısından her türlü önlemi barındırması beklenir. Bu, kullanıcıların rahat ve keyifli bir deneyim yaşaması için elzemdir. Fakat hemen hemen her yaz, beklenmedik olaylar meydana gelebiliyor.
Hindistan'da bir yüzme havuzuna yılan girdi. Yılanı fark eden insanlar korku dolu anlar yaşarken havuz bir anda savaş alanına döndü.
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Hindistan, dünyanın en büyüleyici coğrafyalardan biri
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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