Yeni Fobi Hayırlı Olsun: Hindistan'da Bir Havuza Giren Yılan İnsanların Yüreğini Ağzına Getirdi

Havuzlar, yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi. Genel kullanıma açık olan bu havuzların, hem hijyenik standartlara uygun olması hem de güvenlik açısından her türlü önlemi barındırması beklenir. Bu, kullanıcıların rahat ve keyifli bir deneyim yaşaması için elzemdir. Fakat hemen hemen her yaz, beklenmedik olaylar meydana gelebiliyor.

Hindistan'da bir yüzme havuzuna yılan girdi. Yılanı fark eden insanlar korku dolu anlar yaşarken havuz bir anda savaş alanına döndü.