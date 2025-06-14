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İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda Hayvanların Sıcaktan Korunması İçin Kafeslere Buz Küpleri Konuldu

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda Hayvanların Sıcaktan Korunması İçin Kafeslere Buz Küpleri Konuldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2025 - 22:17

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Ülkemizde yaz mevsiminin gelişi biraz gecikti ancak sonunda tam anlamıyla hissedilir oldu. Sıcaklık değerlerinin aniden yükselmesi ile birlikte yazın sıcak nefesi tüm etkisiyle kendini gösterdi. Elbette bu durumdan hayvanlar da etkilendi. Özellikle hayvanat bahçesinde, bir kafesin içinde yaşayanlar. 

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda hayvanların İzmir sıcağından etkilenmemesi için, kafeslere buz kalıplar asıldı. Bir aslanın buz küpüyle serinlemeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

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Hayvanat bahçelerinin varlığı yıllardır tartışılan bir konu.

Hayvanat bahçelerinin varlığı yıllardır tartışılan bir konu.

Birçok kişi, bu kurumların kapatılması gerektiğini belirtirken, bazıları da onlar için gerekli koşulların sağlandığını, bu yüzden herhangi bir problem olmadığını savunuyor. Ancak, hayvanat bahçeleri, hayvanların doğal yaşamlarından koparılarak, insanların eğlencesi için sergilendiği bir alan. Ayrıca tam olarak gerekli koşulların sunulması da mümkün görünmüyor. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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