İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda Hayvanların Sıcaktan Korunması İçin Kafeslere Buz Küpleri Konuldu

Birçok kişi, bu kurumların kapatılması gerektiğini belirtirken, bazıları da onlar için gerekli koşulların sağlandığını, bu yüzden herhangi bir problem olmadığını savunuyor. Ancak, hayvanat bahçeleri, hayvanların doğal yaşamlarından koparılarak, insanların eğlencesi için sergilendiği bir alan. Ayrıca tam olarak gerekli koşulların sunulması da mümkün görünmüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?