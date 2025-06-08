Bir Yardım Derneğinin Nijer'de Vekaleten Kestiği ve "Besili" Diye Anlattığı Kurban Gündem Oldu

Bildiğiniz üzere artık Kurban Bayramı'ndavartık farklı ülkelerde de kurban kesme imkanı sunuluyor. Bu süreçte, çeşitli dernekler aracılık ederek, vekâlet yoluyla kurban kesimini yapıyor. Bu sayede, bayramın manevi atmosferini farklı coğrafyalarda da yaşama fırsatı bulunuyor. Bu uygulama, insanların dini vecibelerini yerine getirme konusunda önemli bir kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda gelir seviyesi düşük ülkelerde kurban keserek, oradaki insanlara da yardım etme şansı sunuyor. Fakat bazen bu süreçte genel olarak kesilen kurban hakkında pek bilginiz olmuyor.
Bir derneğin Nijer'in Kaburu Bölgesi'nde vekaleten kestiği kurban gündem oldu.
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"Besili" denilerek videoya kaydedilen hayvanın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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