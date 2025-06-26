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Antalya'ya Gelen İki Alman Turist Havaalanında Yedikleri Yemeğin Fiyatı Karşısında Şoke Oldu

Antalya'ya Gelen İki Alman Turist Havaalanında Yedikleri Yemeğin Fiyatı Karşısında Şoke Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.06.2025 - 16:51

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Havaalanlarındaki yüksek fiyatlar, artık bizim için sıradan bir durum haline gelmiş olabilir; ancak bu durum, turistler için akılalmaz olabiliyor. Yolculuklarının bir parçası olarak havaalanlarını kullanan turistler, buradaki astronomik fiyatlarla karşılaştıklarında genellikle şaşkınlık içerisinde kalıyorlar, hatta bazen bazı planları sekteye uğrayabiliyor. Kendilerini beklenmedik bir şekilde yüksek maliyetlerle karşı karşıya bulan turistler, bu durumu anlamlandırmakta zorluk çekebiliyorlar. 

Almanya'dan Antalya'ya gelen iki turist havalimanında yediklere yemeğe ödedikleri fiyat karşısında şoke oldu. “54 euro ödedik. Şoke olduk, 1 su 10 euro.' diyen adam, havaalanına gelecek olanlar ise 'Havaalanına gelmeden önce mutlaka yemek yiyip gelin.” tavsiyesini verdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Birçok kişi, havaalanında geçirdiği kısa süre zarfında, aynı ürünler için çok daha fazla para harcamaktan şikayetçi.

Birçok kişi, havaalanında geçirdiği kısa süre zarfında, aynı ürünler için çok daha fazla para harcamaktan şikayetçi.

Bu durum, özellikle yiyecek ve içecekler, hediye eşyaları ve hatta temel ihtiyaç maddeleri için geçerli. Havaalanlarındaki bu yüksek fiyatlar, birçok kişinin seyahat deneyimini gölgeleyebiliyor ve hatta bazen seyahat planlarını tamamen değiştirebiliuor. Bu nedenle, havaalanlarında uygulanan bu fahiş fiyat politikası, birçok kişi ve kuruluş tarafından eleştiriliyor ve bir şeyler yapışması için çağrılar yapılıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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