Antalya'ya Gelen İki Alman Turist Havaalanında Yedikleri Yemeğin Fiyatı Karşısında Şoke Oldu

Havaalanlarındaki yüksek fiyatlar, artık bizim için sıradan bir durum haline gelmiş olabilir; ancak bu durum, turistler için akılalmaz olabiliyor. Yolculuklarının bir parçası olarak havaalanlarını kullanan turistler, buradaki astronomik fiyatlarla karşılaştıklarında genellikle şaşkınlık içerisinde kalıyorlar, hatta bazen bazı planları sekteye uğrayabiliyor. Kendilerini beklenmedik bir şekilde yüksek maliyetlerle karşı karşıya bulan turistler, bu durumu anlamlandırmakta zorluk çekebiliyorlar.

Almanya'dan Antalya'ya gelen iki turist havalimanında yediklere yemeğe ödedikleri fiyat karşısında şoke oldu. “54 euro ödedik. Şoke olduk, 1 su 10 euro.' diyen adam, havaalanına gelecek olanlar ise 'Havaalanına gelmeden önce mutlaka yemek yiyip gelin.” tavsiyesini verdi.