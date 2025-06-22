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Türkiye'de Yaşayan Bir Alman Marka İçeriklerini Karşılaştırdı: "Markalar Türkiye'yi 2. Sınıf mı Görüyor?"

Türkiye'de Yaşayan Bir Alman Marka İçeriklerini Karşılaştırdı: "Markalar Türkiye'yi 2. Sınıf mı Görüyor?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2025 - 15:53

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda, ülkemizdeki birçok ürünün, yabancı eşdeğerlerine kıyasla daha düşük kalitede, sağlığa zararlı ve daha küçük boyutta olduğu iddiaları gündemde yer alıyor. Bu durum, tüketiciler arasında güveni sarsıyor. Ürünlerin kalitesizliği ve sağlıksız oluşu, hem tüketici sağlığını tehdit ediyor hem de ülkemizin durumunu olumsuz etkiliyor. Yurt dışında yaşayan pek çok kişi, mümkün olan ürünlerle karşılaştırmalar yapıyor. 

Türkiye'de yaşayan Almanya vatandaşı Julia Graner da içeriğini bildiği bir ürünle benzer bir karşılaştırma yaptı. Ülkemizde kullanılan bir ürünün içeriğinde Palm yağı kullanılmaya devam edildiği ortaya çıktı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Markalar Türkiye'yi 2. sınıf mı görüyor?"

"Markalar Türkiye'yi 2. sınıf mı görüyor?"

Julia Graner, aynı ürünün içeriğinin yıllar önce değiştirildiğini ve Palm yağının içerikten çıkarıldığını söyledi. Palm yağının ne kadar sağlıksız olduğu da artık herkesin malumu.

Benzer farkların kozmetik ürünlerinde ve kıyafetlerde mevcut olduğunu savunanlar da oldu. Peki siz daha önce bu durumu fark etmiş miydiniz? Yorumlarda buluşalım.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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