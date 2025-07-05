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Almanya'da Tedavi Olan Hasta, Kaldığı Hastanenin Koşullarını Paylaştı: “2025 yılında, Almanya’da Bir Hastane…”

Almanya'da Tedavi Olan Hasta, Kaldığı Hastanenin Koşullarını Paylaştı: “2025 yılında, Almanya’da Bir Hastane…”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2025 - 19:43

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Almanya her bakımdan gelişmiş bir ülke olarak görülüyor. Bu sebeple ekonomik koşullar sebebiyle ülkeyi terk etmek isteyenlerin ilk rotası Almanya oluyor. Ülkemizden pek çok kişi Almanya'daki iş ve yaşam koşullarını değerlendirmek için Almanya'nın farklı şehirlerine taşındı. Fakat eskiden beri Almanya'da yaşayanlar ile yeni gidenler arasında ciddi bir görüş ayrılığı var. Yeni gidenler Almanya'nın gerçekten pek çok açıdan avantajlı olduğunu savunsa da eskiden beri orada yaşayanlar Almanya'da yaşamanın çok zor olduğunu savunuyor. Peki durum gerçekte nasıl?

Almanya'da tedavi gören Jana Highholder isimli bir hasta kaldığı hastanenin koşullarını paylaştı. Memnuniyetsizliğini dile getiren kadın, kullanıcıları ikiye böldü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

“2025 yılında, Almanya’da bir hastane…”

“2025 yılında, Almanya’da bir hastane…”

Hastanede verilen yiyeceklerden, odada bulunan televizyona kadar tüm detayları paylaştı. Görüntüler 2005 yılından bir hastane odası görüntüsünü anımsattı. Kimileri Almanya gibi bir ülkeye bu görüntüleri yakıştıramadığını söylese de birçok kişi önemli olanın aldığın sağlık hizmeti olduğunu belirtti ve odanın hijyenik olmasının bile yeterli olduğunu savundu. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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sinan kemal

Temiz ve bakımlı bir oda, hatta tek kişilik. Tatil yapmıyor ya.