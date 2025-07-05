Almanya'da Tedavi Olan Hasta, Kaldığı Hastanenin Koşullarını Paylaştı: “2025 yılında, Almanya’da Bir Hastane…”

Almanya her bakımdan gelişmiş bir ülke olarak görülüyor. Bu sebeple ekonomik koşullar sebebiyle ülkeyi terk etmek isteyenlerin ilk rotası Almanya oluyor. Ülkemizden pek çok kişi Almanya'daki iş ve yaşam koşullarını değerlendirmek için Almanya'nın farklı şehirlerine taşındı. Fakat eskiden beri Almanya'da yaşayanlar ile yeni gidenler arasında ciddi bir görüş ayrılığı var. Yeni gidenler Almanya'nın gerçekten pek çok açıdan avantajlı olduğunu savunsa da eskiden beri orada yaşayanlar Almanya'da yaşamanın çok zor olduğunu savunuyor. Peki durum gerçekte nasıl?
Almanya'da tedavi gören Jana Highholder isimli bir hasta kaldığı hastanenin koşullarını paylaştı. Memnuniyetsizliğini dile getiren kadın, kullanıcıları ikiye böldü.
Buradan izleyebilirsiniz;
“2025 yılında, Almanya’da bir hastane…”
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın
Temiz ve bakımlı bir oda, hatta tek kişilik. Tatil yapmıyor ya.