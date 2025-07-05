Almanya'da Tedavi Olan Hasta, Kaldığı Hastanenin Koşullarını Paylaştı: “2025 yılında, Almanya’da Bir Hastane…”

Hastanede verilen yiyeceklerden, odada bulunan televizyona kadar tüm detayları paylaştı. Görüntüler 2005 yılından bir hastane odası görüntüsünü anımsattı. Kimileri Almanya gibi bir ülkeye bu görüntüleri yakıştıramadığını söylese de birçok kişi önemli olanın aldığın sağlık hizmeti olduğunu belirtti ve odanın hijyenik olmasının bile yeterli olduğunu savundu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?