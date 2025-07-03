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Okulun Kıymetini Anlaması İçin Sanayiye Verilen Çocuktan Ailesine Test Köşe: "Yarın Yine Gideceğim"

Okulun Kıymetini Anlaması İçin Sanayiye Verilen Çocuktan Ailesine Test Köşe: "Yarın Yine Gideceğim"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.07.2025 - 20:35

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Çocukların eğitimin değerini kavramalarını sağlamak amacıyla, onları iş hayatına dahil etmek oldukça yaygın bir uygulamadır. Bu, genç bireylerin okulun önemini daha iyi anlamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda onlara hayatın zorlukları ve çalışma disiplini hakkında da değerli dersler verir. Özellikle ülkemizde bu noktada çıraklık eğitimi fazlasıyla önemsenir. 

Bir aile çocuklarını, okulun ve evin kıymetini anlaması için sanayiye gönderdi. Fakat çocuk ailesine ters köşe yaptı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Gün boyu neler yaşadığını anlatan çocuk ne kadar yorulduğundan şikayet etti.

Gün boyu neler yaşadığını anlatan çocuk ne kadar yorulduğundan şikayet etti.

'Okulun ve evin kıymetini anladın mı?' diyen annesine beklenmedik bir cevap veren çocuk 'Yarın yine gideceğim' dedi. 

Kimileri bu tarz bir sürecin, çocuğun gelişimi için faydalı olduğunu savunurken kimileri ise gereksiz buldu. Çocuğun para için çalışmaya devam edeceğini belirtmesi ise düşündürdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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