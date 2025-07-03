Okulun Kıymetini Anlaması İçin Sanayiye Verilen Çocuktan Ailesine Test Köşe: "Yarın Yine Gideceğim"

Çocukların eğitimin değerini kavramalarını sağlamak amacıyla, onları iş hayatına dahil etmek oldukça yaygın bir uygulamadır. Bu, genç bireylerin okulun önemini daha iyi anlamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda onlara hayatın zorlukları ve çalışma disiplini hakkında da değerli dersler verir. Özellikle ülkemizde bu noktada çıraklık eğitimi fazlasıyla önemsenir.
Bir aile çocuklarını, okulun ve evin kıymetini anlaması için sanayiye gönderdi. Fakat çocuk ailesine ters köşe yaptı.
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Gün boyu neler yaşadığını anlatan çocuk ne kadar yorulduğundan şikayet etti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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