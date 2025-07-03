Okulun Kıymetini Anlaması İçin Sanayiye Verilen Çocuktan Ailesine Test Köşe: "Yarın Yine Gideceğim"

Çocukların eğitimin değerini kavramalarını sağlamak amacıyla, onları iş hayatına dahil etmek oldukça yaygın bir uygulamadır. Bu, genç bireylerin okulun önemini daha iyi anlamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda onlara hayatın zorlukları ve çalışma disiplini hakkında da değerli dersler verir. Özellikle ülkemizde bu noktada çıraklık eğitimi fazlasıyla önemsenir.

Bir aile çocuklarını, okulun ve evin kıymetini anlaması için sanayiye gönderdi. Fakat çocuk ailesine ters köşe yaptı.