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Hadi Yine İyisiniz: Nümerolog Eliz Emrah Oktay Zengin Olma İhtimali Çok Yüksek Olan 3 İsmi Açıkladı

Hadi Yine İyisiniz: Nümerolog Eliz Emrah Oktay Zengin Olma İhtimali Çok Yüksek Olan 3 İsmi Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.07.2025 - 18:21

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Zengin olmanın hayalini kurmak, hemen hemen herkesin ortak bir özelliği. Ancak bu hedefe ulaşmak için sarf edilen çabanın çoğu zaman yetersiz kaldığını görürüz ve bu durum bizi farklı umutlara yönlendirir. Bu hayalin peşinden koşarken, çoğu zaman kendimizi yetersiz hissetmemiz, bizi başka beklentilere ve umutlara sürükler. Bu durum, hayallerimizi gerçekleştirme yolunda karşılaştığımız zorlukların ve engellerin bir sonucudur. Bir zengin olma umudu da 'nümeroloji' alanından geldi. 

Nümerolog Eliz Emrah Oktay, ileride zengin olma ihtimali çok yüksek olan 3 ismi açıkladı. Saydığı isimlerin doğuştan zengin olma enerjisini taşıdığını belirtti. Peki neymiş bu isimler?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DLcxRy0odvp/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Eliz Emrah Oktay'a göre bu isimler; Semih, Zehra ve Hamza.

Eliz Emrah Oktay'a göre bu isimler; Semih, Zehra ve Hamza.

Nümeroloji, Okültizm'in bir dalıdır ve evrenin sayısal bir yapıya sahip olduğunu, hiçbir şeyin rastgele olmadığını, her şeyin belirli bir sayısal düzene göre gerçekleştiğini öne sürer. Bu disiplin, sayılarla ilgili analitik ve sentetik çalışmalar yaparak evrenin ve olayların altında yatan gizli kanunları ve ilkeleri ortaya çıkarmayı hedefler. Son dönemde bu alana inananların sayısı bir hayli fazla.

Peki sizin hayatınızda Semih, Hamza ya da Zehra var mı? Varsa kendilerinin maddi durumu nasıl? Yorumlarda bizimle palaşabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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