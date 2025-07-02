Türkiye'de En Yüksek Maaş Alan Meslekler Sıralandı: "Sağlıkla Alakalı Hiçbir Meslek Yok"

'genctg' isimli sosyal medya hesabından yapılan listelere daha önce denk gelmişsinizdir. Yaptıkları listeler ülkemizin pek çok alanında 'enleri' gözler önüne seriyor. Aynı zamanda pek çok konuda da farkındalık oluşturuyor. Ekip şimdi de ülkemizde en çok para kazanan meslekleri sıraladı. Bildiğiniz üzere üniversite sınavını çok kısa süre önce geride bıraktık ve önümüzde bir tercih dönemi var. Pek çok öğrenci ileride yapacakları mesleklerle ilgili ilk seçimi yapacak. 'genctg'nin yaptığı bu liste de tercih yapacak öğrencilere fikir oldu.