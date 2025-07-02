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Türkiye'de En Yüksek Maaş Alan Meslekler Sıralandı: "Sağlıkla Alakalı Hiçbir Meslek Yok"

Türkiye'de En Yüksek Maaş Alan Meslekler Sıralandı: "Sağlıkla Alakalı Hiçbir Meslek Yok"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.07.2025 - 16:46

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'genctg' isimli sosyal medya hesabından yapılan listelere daha önce denk gelmişsinizdir. Yaptıkları listeler ülkemizin pek çok alanında 'enleri' gözler önüne seriyor. Aynı zamanda pek çok konuda da farkındalık oluşturuyor. Ekip şimdi de ülkemizde en çok para kazanan meslekleri sıraladı. Bildiğiniz üzere üniversite sınavını çok kısa süre önce geride bıraktık ve önümüzde bir tercih dönemi var. Pek çok öğrenci ileride yapacakları mesleklerle ilgili ilk seçimi yapacak. 'genctg'nin yaptığı bu liste de tercih yapacak öğrencilere fikir oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DLh3fGCtqOK/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Ülkemizin mevcut ekonomik durumu, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bireylerin maaşlarına yönelik memnuniyetsizliklerini artırıyor.

Ülkemizin mevcut ekonomik durumu, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bireylerin maaşlarına yönelik memnuniyetsizliklerini artırıyor.

Bu durum, genel anlamda bir isyan havası yaratmakta ve sektörden sektöre farklılık gösterse de, herkesin ortak sorunu ücret konusu. Temmuz ayı gelmesine rağmen asgari ücret için herhangi bir ara zam görüşmesi de yapılmadı. Bu da çalışanların öfkesini daha da artırdı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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