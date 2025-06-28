Sokak Röportajında Bir Kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beğenmeyenleri Ülkeden Kovdu

Sokak röportajları, bireylerin düşüncelerini serbestçe paylaşabildikleri bir platform sunar. Türkiye'deki sokak röportajları ise, giderek daha fazla siyasi bir boyut kazanıyor. İnsanların görüşlerini ve düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri bir alanın, politik bir tartışma mecrasına dönüşüyor. Fakat bazen ortaya ilginç fikirler de çıkabiliyor.
Sokak röportajında bir kadın, CHP döneminde ikiz kardeşlerinin hastanede kaybolduğunu söyleyerek Erdoğan'ı beğenmeyenleri ülkeden kovdu.
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Muhabir Yenidoğan Çetesi üzerinden bir örnek verince, kadından ilginç bir iddia geldi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Cahil tavuk...Acıyorum böylelerine, hiç amaçsız, bilgisiz, vs.nasıl bir yaşam böyle? Tek amacı karnını doyurup üremek??? Vah zavallım...
Kendi adıma konuşayım Handan Hanım, bunlara acımak mı? Tü tü tü tü tövbeler olsunnn, Allah yazdıysa bozsunn, kıştttt kıştttttt evlerdenn ırak.
Onursuz yaratıklar, bunlardan mantık beklemek tavuğa nutella yedirip kinder çıkarmasını beklemek gibi bişey
Kahkaha attımmmmm. Teşekkürler.
sübhanallah muşamba konuşuyor
Konuşmuş işte, hergün ucuz ekmek kuyruğuna girip önündeki fakirle; "avrıpa bize mıhdac mıhdac, bizü gısganıyolla bizü çekemiyolla" diyen tek kusumluk besin