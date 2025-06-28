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Sokak Röportajında Bir Kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beğenmeyenleri Ülkeden Kovdu

Sokak Röportajında Bir Kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beğenmeyenleri Ülkeden Kovdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2025 - 19:40

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Sokak röportajları, bireylerin düşüncelerini serbestçe paylaşabildikleri bir platform sunar. Türkiye'deki sokak röportajları ise, giderek daha fazla siyasi bir boyut kazanıyor. İnsanların görüşlerini ve düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri bir alanın, politik bir tartışma mecrasına dönüşüyor. Fakat bazen ortaya ilginç fikirler de çıkabiliyor. 

Sokak röportajında bir kadın, CHP döneminde ikiz kardeşlerinin hastanede kaybolduğunu söyleyerek Erdoğan'ı beğenmeyenleri ülkeden kovdu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Muhabir Yenidoğan Çetesi üzerinden bir örnek verince, kadından ilginç bir iddia geldi.

Muhabir Yenidoğan Çetesi üzerinden bir örnek verince, kadından ilginç bir iddia geldi.

CHP döneminde ikiz kardeşlerinin hastanede kaybolduğunu, devletin kardeşlerini geri vermeyip sattığını iddia etti. Muhabirin 'CHP ülkeyi ne zaman yönetti?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Handan Kargın

Cahil tavuk...Acıyorum böylelerine, hiç amaçsız, bilgisiz, vs.nasıl bir yaşam böyle? Tek amacı karnını doyurup üremek??? Vah zavallım...

Cübbeli Palpatine Hoca

Kendi adıma konuşayım Handan Hanım, bunlara acımak mı? Tü tü tü tü tövbeler olsunnn, Allah yazdıysa bozsunn, kıştttt kıştttttt evlerdenn ırak.

Turgut Güler

Onursuz yaratıklar, bunlardan mantık beklemek tavuğa nutella yedirip kinder çıkarmasını beklemek gibi bişey

morbusmentis

sübhanallah muşamba konuşuyor

Turgut Güler

Konuşmuş işte, hergün ucuz ekmek kuyruğuna girip önündeki fakirle; "avrıpa bize mıhdac mıhdac, bizü gısganıyolla bizü çekemiyolla" diyen tek kusumluk besin