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Cem Küçük'ün "Almanya'da Domatesin Kilosu 20 Euro'ymuş" İddiasını Almanya'dan Erhan" Yanıtladı

Cem Küçük'ün "Almanya'da Domatesin Kilosu 20 Euro'ymuş" İddiasını Almanya'dan Erhan" Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.06.2025 - 19:05 Son Güncelleme: 26.06.2025 - 19:10

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Gazeteci Cem Küçük, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Gıda enflasyonu ve alım gücü gibi meselelerin konuşulduğu programda Cem Küçük, böyle problemlerin dünyanın her yerinde yaşandığını belirtmek isterken Almanya örneği verdi. Almanya'da domatesim 20 Euro olduğunu söyleyen Küçük, ülkede bir aydır gündemin domates fiyatları olduğunu belirtti. 

Kendisine yanıt, 'almanayadan_erhan' isimli sosyal medya kullanıcısından geldi. Birkaç farklı marketi gezen gurbetçi, Almanya'daki domates fiyatlarını tek tek gösterdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/almanyadan_...
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Buradan izleyebilirsiniz;

"almanyadan_erhan"ı gurbetçilerin sokak röportajlarındaki iddialarını çürüttüğü videolar ile tanıyor olabilirsini.

"almanyadan_erhan"ı gurbetçilerin sokak röportajlarındaki iddialarını çürüttüğü videolar ile tanıyor olabilirsini.

Kendisi ülkemize tatile geldikleri sırada sokak röportajlarında Almanya hakkında asılsız iddialarda bulunan gurbetçilerin yanlışlarını, Almanya marketlerinde ve sokaklarında gezerek kanıtladı. Son olarak da gazeteci Cem Küçük, Erhan Aksoy'un videolarından payını almış oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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