Cem Küçük'ün "Almanya'da Domatesin Kilosu 20 Euro'ymuş" İddiasını Almanya'dan Erhan" Yanıtladı

Gazeteci Cem Küçük, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Gıda enflasyonu ve alım gücü gibi meselelerin konuşulduğu programda Cem Küçük, böyle problemlerin dünyanın her yerinde yaşandığını belirtmek isterken Almanya örneği verdi. Almanya'da domatesim 20 Euro olduğunu söyleyen Küçük, ülkede bir aydır gündemin domates fiyatları olduğunu belirtti.

Kendisine yanıt, 'almanayadan_erhan' isimli sosyal medya kullanıcısından geldi. Birkaç farklı marketi gezen gurbetçi, Almanya'daki domates fiyatlarını tek tek gösterdi.