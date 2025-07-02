Sosyal Medyadan Tepki Yağdı: Didim'de Zabıta Ekibinden İki Kişi Balon Satan Bir Çocuğa Pusu Kurdu

Zabıta ekipleri, bazen toplumun geniş kesimlerinden tepki çeken eylemler gerçekleştiriyor. Bu eylemler, genel olarak tartışmalara yol açabiliyor. Kimileri onların yalnızca görevini yaptığını savunurken kimileri ise tavırlarının yanlış ve taraflı olduğunu savunuyor. Didim'den yine bu tartışmaları alevlendiren bir görüntü geldi. İki zabıta görevlisinin bir çocuk için yaptığı plan tepkilerin odağı oldu.