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Sosyal Medyadan Tepki Yağdı: Didim'de Zabıta Ekibinden İki Kişi Balon Satan Bir Çocuğa Pusu Kurdu

Sosyal Medyadan Tepki Yağdı: Didim'de Zabıta Ekibinden İki Kişi Balon Satan Bir Çocuğa Pusu Kurdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.07.2025 - 22:05

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Zabıta ekipleri, bazen toplumun geniş kesimlerinden tepki çeken eylemler gerçekleştiriyor. Bu eylemler, genel olarak tartışmalara yol açabiliyor. Kimileri onların yalnızca görevini yaptığını savunurken kimileri ise tavırlarının yanlış ve taraflı olduğunu savunuyor. Didim'den yine bu tartışmaları alevlendiren bir görüntü geldi. İki zabıta görevlisinin bir çocuk için yaptığı plan tepkilerin odağı oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Balon satan çocuğu gözüne kestiren ikili, bir arabanın arkasına geçerek bekledi.

Balon satan çocuğu gözüne kestiren ikili, bir arabanın arkasına geçerek bekledi.

Çocuğun dalgın anını fırsat bilen iki görevli koşarak çocuğu yakaladı. Neye uğradığını şaşıran çocuk kaçamadı. Küçücük bir çocuk için adeta pusu kuran zabıta görevlileri sosyal medyada gündem oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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