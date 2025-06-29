onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Evlerinin Önündeki Ağacı Manzara Sebebiyle Kestiren Aile Yanlış Planlama Yüzünden Evlerinden Oldu

Evlerinin Önündeki Ağacı Manzara Sebebiyle Kestiren Aile Yanlış Planlama Yüzünden Evlerinden Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.06.2025 - 10:24

İçerik Devam Ediyor

Ağaçların dünyamız ve ekosistemimiz için önemini bilmeyen yoktur. Bazen evlerin bahçelerinde bulunan dev ağaçların toprağın altında yayılmaya devam eden kökleri eve zarar verebiliyor. Böyle durumlarda ağaç uygun yöntemlerle taşınabiliyor. Bir aile evlerinin bahçesindeki ağacı, manzarayı kapattığı gerekçesi ile kesmek istedi. Fakat işler istedikleri gibi gitmeyince ağaç evin üzerine devrildi. O anlar bir cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Doğanın kalbi olarak kabul edilen ağaçlar, yaşamın devamlılığı için hayati bir öneme sahiptir.

Doğanın kalbi olarak kabul edilen ağaçlar, yaşamın devamlılığı için hayati bir öneme sahiptir.

Yeşilin her tonunu bünyesinde barındıran bu doğa harikaları, ekosistem dengesinin korunmasında kilit bir role sahiptir. Ağaçlar, soluduğumuz havayı temizler, toprağın erozyona uğramasını önler ve biyolojik çeşitliliği destekler. Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli birer araçtır. Ağaçların korunması ve çoğaltılması, sürdürülebilir bir dünya için atılması gereken en önemli adımlardan biridir. Bu sebeple bir ağaca zarar verirken iki kere düşünülmeli.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
7
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın