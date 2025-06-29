Evlerinin Önündeki Ağacı Manzara Sebebiyle Kestiren Aile Yanlış Planlama Yüzünden Evlerinden Oldu

Ağaçların dünyamız ve ekosistemimiz için önemini bilmeyen yoktur. Bazen evlerin bahçelerinde bulunan dev ağaçların toprağın altında yayılmaya devam eden kökleri eve zarar verebiliyor. Böyle durumlarda ağaç uygun yöntemlerle taşınabiliyor. Bir aile evlerinin bahçesindeki ağacı, manzarayı kapattığı gerekçesi ile kesmek istedi. Fakat işler istedikleri gibi gitmeyince ağaç evin üzerine devrildi. O anlar bir cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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Doğanın kalbi olarak kabul edilen ağaçlar, yaşamın devamlılığı için hayati bir öneme sahiptir.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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