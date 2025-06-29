Evlerinin Önündeki Ağacı Manzara Sebebiyle Kestiren Aile Yanlış Planlama Yüzünden Evlerinden Oldu

Yeşilin her tonunu bünyesinde barındıran bu doğa harikaları, ekosistem dengesinin korunmasında kilit bir role sahiptir. Ağaçlar, soluduğumuz havayı temizler, toprağın erozyona uğramasını önler ve biyolojik çeşitliliği destekler. Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli birer araçtır. Ağaçların korunması ve çoğaltılması, sürdürülebilir bir dünya için atılması gereken en önemli adımlardan biridir. Bu sebeple bir ağaca zarar verirken iki kere düşünülmeli.