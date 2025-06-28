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Fikir Beğeni Topladı: Filipinler'de Bir Çift Düğünlerinde Nikah Şekeri Yerine Sebze ve Meyve Dağıttı

Fikir Beğeni Topladı: Filipinler'de Bir Çift Düğünlerinde Nikah Şekeri Yerine Sebze ve Meyve Dağıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2025 - 22:49

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Düğünler, birçok gelenek ve göreneğin sergilendiği, genellikle sorgusuz sualsiz kabul edilip uygulandığı etkinliklerdir. Bu ritüeller, belki de yüzlerce yıl öncesinden günümüze dek gelmiş olabilir. Ancak çoğu zaman, bu geleneklerin neden ve nasıl ortaya çıktığına dair bir bilincimiz olmaz. Sadece var olduklarını ve uygulandıklarını biliriz. Bu durum, düğünlerin sadece bir evlilik töreni olmaktan öte, aynı zamanda kültürel bir mirasın aktarımı olduğunu gösterir. Elbette bazı çiftler, düğünlerinde bazı kuralları bozabiliyor. 

Filipinli bir çift düğünleri için buldukları fikirle sosyal medyada gündem oldu. Çiftin fikri beğeni topladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Herkesin işine yarayacak unutulmaz bir anı yaratmak istedik."

"Herkesin işine yarayacak unutulmaz bir anı yaratmak istedik."

Düğünlerinde nikah şekeri dağıtmak istemeyen çift, düğünün yapılacağı yeri adeta bir pazar yerine çevirdi. Düğüne katılan konuklar, geleneksel kıyafetleri ile tezgahlardan meyve ve sebze seçti. Gelin 'Herkesin işine yarayacak unutulmaz bir anı yaratmak istedik.' diyerek bu fikri nasıl bulduklarını özetledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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