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Yine Açılış Yine İzdiham! Başakşehir'de Bir AVM Açılışında Oluşan İzdihamda 12 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yine Açılış Yine İzdiham! Başakşehir'de Bir AVM Açılışında Oluşan İzdihamda 12 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2025 - 23:32

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Mağaza açılışlarında yapılan indirimler  çoğu zaman izdihamlara sebep olur. İnsanlar, indirimli ürünlerden faydalanabilmek için adeta bir yarış içerisine girerler. Bu durum, hem alışveriş deneyimini zorlaştırır hem de çeşitli güvenlik risklerini beraberinde getirir. Ancak bu durum, indirimlerin cazibesine kapılan tüketiciler için önemli bir detay olmaktan çıkar. Onlar için asıl önemli olan, indirimli ürünleri kaçırmamaktır. Bu nedenle, indirim dönemlerinde ilginç anlar yaşanabilir. 

İstanbul, Başakşehir'de bir mağaza, açılışa özel tüm ürünlerin 100 TL olacağını duyurdu. Mağazanın önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun bir kuyruk oluştu. Açılışla birlikte yaşanan izdihamda pek çok kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

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O cadde üzerindeki bazı mağazalar toplanan kalabalığı fırsata çevirerek kendileri de ürünlerine indirim yapmaya başlattı.

O cadde üzerindeki bazı mağazalar toplanan kalabalığı fırsata çevirerek kendileri de ürünlerine indirim yapmaya başlattı.

Alışveriş esnasında meydana gelen kalabalık ve yoğunluk, bazı vatandaşların ezilme tehlikesi yaşamasına ve bazılarının fenalaşmasına sebep oldu. Bu durum üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. İlk yardım müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen vatandaşlar, yakındaki hastanelere nakledildi. Beklenmedik acil durumlar için bir ambulans, mağaza önünde tüm gün boyunca hazır tutuldu. Fakat durumu fırsat bilen diğer dükkanların yaptığı indirim, caddedeki yoğunluğun uzun süre devam etmesine sebep oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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