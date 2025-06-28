Yine Açılış Yine İzdiham! Başakşehir'de Bir AVM Açılışında Oluşan İzdihamda 12 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Mağaza açılışlarında yapılan indirimler çoğu zaman izdihamlara sebep olur. İnsanlar, indirimli ürünlerden faydalanabilmek için adeta bir yarış içerisine girerler. Bu durum, hem alışveriş deneyimini zorlaştırır hem de çeşitli güvenlik risklerini beraberinde getirir. Ancak bu durum, indirimlerin cazibesine kapılan tüketiciler için önemli bir detay olmaktan çıkar. Onlar için asıl önemli olan, indirimli ürünleri kaçırmamaktır. Bu nedenle, indirim dönemlerinde ilginç anlar yaşanabilir.

İstanbul, Başakşehir'de bir mağaza, açılışa özel tüm ürünlerin 100 TL olacağını duyurdu. Mağazanın önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun bir kuyruk oluştu. Açılışla birlikte yaşanan izdihamda pek çok kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.