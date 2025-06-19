Öğrencileriyle "Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz" Akımına Katılan Öğretmen Gelen İtirafla Neye Uğradığını Şaşırdı

Sosyal medyada popüler hale gelen 'Dinliyoruz ama yargılamıyoruz' akımını mutlaka görmüşsünüzdür. Bu akımla insanlar birbirlerine, daha önce gizli kalan pek çok şeyi itiraf etti ve karşı taraf herhangi bir tepki vermedi. Bazı videolarda gördüğümüz itiraflar kanımızı dondurdu. Bu akıma bazı öğretmenler de öğrencileriyle katıldı.

Bir öğretmen öğrencilerinden kendisiyle ilgili itiraflarını kağıda yazmalarını istedi. Ardından itirafları kamera karşısında okudu. Gelen itiraflardan biri hem kendini hem izleyenleri şoke etti.