Öğrencileriyle "Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz" Akımına Katılan Öğretmen Gelen İtirafla Neye Uğradığını Şaşırdı

Sosyal medyada popüler hale gelen 'Dinliyoruz ama yargılamıyoruz' akımını mutlaka görmüşsünüzdür. Bu akımla insanlar birbirlerine, daha önce gizli kalan pek çok şeyi itiraf etti ve karşı taraf herhangi bir tepki vermedi. Bazı videolarda gördüğümüz itiraflar kanımızı dondurdu. Bu akıma bazı öğretmenler de öğrencileriyle katıldı.
Bir öğretmen öğrencilerinden kendisiyle ilgili itiraflarını kağıda yazmalarını istedi. Ardından itirafları kamera karşısında okudu. Gelen itiraflardan biri hem kendini hem izleyenleri şoke etti.
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“Hocam, evli olduğunuzu söylediğiniz zaman ‘Buna kim bakmış?’ dedim... Ama huy olarak.”
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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