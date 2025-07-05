Sen Mehmet Şef misin? Ustalara Fine Dining Kuru Fasulye Pilav Sunumu Yapan Kadın Sosyal Medyanın Diline Düştü

Son dönemlerde, televizyon ekranlarında yemek programlarının popülaritesi artış gösterdi. Özellikle MasterChef gibi programlar, birçok kişinin mutfakla ilgili profesyonel bilgilere ve sunum tekniklerine erişimini sağladı. Bu sayede, evlerimizdeki mutfaklar adeta birer profesyonel mutfak haline geldi. Artık gurme lezzetler, artık sadece restoranların özel menülerinde değil, kendi mutfaklarımızda da yerini alıyor.

Bir kadının evine gelen ustalar için yaptığı kuru fasulye, pilav sunumu sosyal medyanın diline düştü. Kuru fasulye ve pilav ustalar için ideal bir yemek olduğu için fikir mantıklı bulunsa da videonun sonundaki sunum herkeste bir şaşkınlık yarattı.