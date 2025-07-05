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Sen Mehmet Şef misin? Ustalara Fine Dining Kuru Fasulye Pilav Sunumu Yapan Kadın Sosyal Medyanın Diline Düştü

Sen Mehmet Şef misin? Ustalara Fine Dining Kuru Fasulye Pilav Sunumu Yapan Kadın Sosyal Medyanın Diline Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2025 - 16:29 Son Güncelleme: 05.07.2025 - 17:09

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Son dönemlerde, televizyon ekranlarında yemek programlarının popülaritesi artış gösterdi. Özellikle MasterChef gibi programlar, birçok kişinin mutfakla ilgili profesyonel bilgilere ve sunum tekniklerine erişimini sağladı. Bu sayede, evlerimizdeki mutfaklar adeta birer profesyonel mutfak haline geldi. Artık gurme lezzetler, artık sadece restoranların özel menülerinde değil, kendi mutfaklarımızda da yerini alıyor. 

Bir kadının evine gelen ustalar için yaptığı kuru fasulye, pilav sunumu sosyal medyanın diline düştü. Kuru fasulye ve pilav ustalar için ideal bir yemek olduğu için fikir mantıklı bulunsa da videonun sonundaki sunum herkeste bir şaşkınlık yarattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DLr5Vf...
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Yenilebilir çiçek ve avokado?

Yenilebilir çiçek ve avokado?

Hazırlanan sunum ne Mehmet Şef'in ne Somer Şef'in restoranındaki sunumları arattı. Gün boyu efor sarfeden ustala için porsiyon oldukça küçük bulundu. Yemeğe eklenen avokado ve yenilebilir çiçek detayına kimse anlam veremedi. Pek çok kişi için bu yemeğe, ustaların verdiği tepki merak konusu oldu. Aynı zamanda ı menüye kahkaha attıran yorumlar da geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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