Hayvanat Bahçesine Giden Bir Kadın Kafesteki Orangutana Elektronik Sigara İçirdi

Hayvanat Bahçeleri zaten başlı başına tartışmalı bir mesele iken, ziyaretçilerin uygunsuz davranışları bu tartışmaları yeniden gündeme getiriyor. Bazı ziyaretçiler hayvanlara uygun olmayan yiyecekler verebiliyor, çeşitli nesnelerle korkutabiliyor ya da davranışları ile ürkütüyor. Yurt dışından gelen bir görüntü ise tepkilerin odağı oldu.

Bir kadın, kafesteki orangutana elektronik sigara içirdi. Orangutanın sigarayı içebilmesi ise, bunun daha önce de yapılmış olduğu ihtimalini akıllara getirdi.