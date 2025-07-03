Hayvanat Bahçesine Giden Bir Kadın Kafesteki Orangutana Elektronik Sigara İçirdi

Hayvanat Bahçeleri zaten başlı başına tartışmalı bir mesele iken, ziyaretçilerin uygunsuz davranışları bu tartışmaları yeniden gündeme getiriyor. Bazı ziyaretçiler hayvanlara uygun olmayan yiyecekler verebiliyor, çeşitli nesnelerle korkutabiliyor ya da davranışları ile ürkütüyor. Yurt dışından gelen bir görüntü ise tepkilerin odağı oldu.
Bir kadın, kafesteki orangutana elektronik sigara içirdi. Orangutanın sigarayı içebilmesi ise, bunun daha önce de yapılmış olduğu ihtimalini akıllara getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu videolar da ilginizi çekebilir;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayvanat Bahçeleri hakkındaki tartışmalar bugün hala devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın