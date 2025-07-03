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Hayvanat Bahçesine Giden Bir Kadın Kafesteki Orangutana Elektronik Sigara İçirdi

Hayvanat Bahçesine Giden Bir Kadın Kafesteki Orangutana Elektronik Sigara İçirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.07.2025 - 22:22

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Hayvanat Bahçeleri zaten başlı başına tartışmalı bir mesele iken, ziyaretçilerin uygunsuz davranışları bu tartışmaları yeniden gündeme getiriyor. Bazı ziyaretçiler hayvanlara uygun olmayan yiyecekler verebiliyor, çeşitli nesnelerle korkutabiliyor ya da davranışları ile ürkütüyor. Yurt dışından gelen bir görüntü ise tepkilerin odağı oldu. 

Bir kadın, kafesteki orangutana elektronik sigara içirdi. Orangutanın sigarayı içebilmesi ise, bunun daha önce de yapılmış olduğu ihtimalini akıllara getirdi.

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Hayvanat Bahçeleri hakkındaki tartışmalar bugün hala devam ediyor.

Hayvanat Bahçeleri hakkındaki tartışmalar bugün hala devam ediyor.

Kimileri bu alanların eğitim ve koruma hizmetleri sunduğunu savunurken, büyük çoğunluk için hayvanat bahçeleri doğal yaşamın özgürlüğünün kısıtlandığı yerlerdir. Hayvanat bahçeleri, insanlara hayvanlarla etkileşim kurma ve onları yakından tanıma fırsatı sunar. Ancak, aynı zamanda, hayvanların doğal yaşam alanlarından koparılmasına ve insan eğlencesi için sergilenmesine sebep olur. Bu tartışma yıllardır sürmesine rağmen net bir sonuç alınmış değil.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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