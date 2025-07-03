Bir Müzayedede Lady Diana'nın Elbisesini 520 Dolara Satın Alan Kadın Mutluluktan Kendini Yere Attı

Prenses Diana, kendine özgü ve ikonik tarzıyla tanınıyor. Vefatının üzerinden 28 yıl geçmiş olmasına rağmen moda dünyasında hala etkili bir figür. Bu durumun en son örneği, Diana'nın sıklıkla tercih ettiği ve Bellville Sassoon tarafından tasarlanan ipek, çiçek desenli elbisesinin Beverly Hills'teki bir açık artırmada 520 bin dolara satılması oldu. Julien's Müzayede Evi tarafından satışa sunulan bu özel elbise, Diana'nın hastane ziyaretlerinde sıklıkla giydiği için 'şefkat elbisesi' olarak biliniyordu. Elbiseyi satın alan kadının sevinç anları sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elbiseyi müzesinde sergileyecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
520 bin dolara elbise almış sevinçten havalara uçuyor, Ah zenginlik gözün kör olsun emi
20 milyon tl'ye giyilmiş bir elbise aldı diye bu sevinç... 5 milyonum olsa hayatım değişir hemen evlenirim. tüküreyim böyle dünya düzenine.
Aldığı o elbisenin içine sığmayı da düşünüyorsa aşağı yukarı bir 520 bin daha gözden çıkarması gerekebilir 😋