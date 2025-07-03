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Bir Müzayedede Lady Diana'nın Elbisesini 520 Dolara Satın Alan Kadın Mutluluktan Kendini Yere Attı

Bir Müzayedede Lady Diana'nın Elbisesini 520 Dolara Satın Alan Kadın Mutluluktan Kendini Yere Attı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.07.2025 - 20:29

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Prenses Diana, kendine özgü ve ikonik tarzıyla tanınıyor. Vefatının üzerinden 28 yıl geçmiş olmasına rağmen moda dünyasında hala etkili bir figür. Bu durumun en son örneği, Diana'nın sıklıkla tercih ettiği ve Bellville Sassoon tarafından tasarlanan ipek, çiçek desenli elbisesinin Beverly Hills'teki bir açık artırmada 520 bin dolara satılması oldu. Julien's Müzayede Evi tarafından satışa sunulan bu özel elbise, Diana'nın hastane ziyaretlerinde sıklıkla giydiği için 'şefkat elbisesi' olarak biliniyordu. Elbiseyi satın alan kadının sevinç anları sosyal medyada gündem oldu.

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Elbiseyi müzesinde sergileyecek.

Elbiseyi müzesinde sergileyecek.

Müzayedede, 300'den fazla giydi ve hatıra eşyaları satışa çıkarıldı.. Bu parçalar arasında,Elbiseyi satın alan Renae Plant, Diana'nın 1988 ila 1992 arasında sık sık giydiği bu özel elbiseyi, sanal müzesi The Princess Diana Museum'da sergilemeyi planladığını söyledi. Plant'a göre, bu elbise Diana'nın sevgi dolu, kibar ve insancıl kişiliğini temsil ediyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Mehmet UĞUR

520 bin dolara elbise almış sevinçten havalara uçuyor, Ah zenginlik gözün kör olsun emi

Şıpıdık

20 milyon tl'ye giyilmiş bir elbise aldı diye bu sevinç... 5 milyonum olsa hayatım değişir hemen evlenirim. tüküreyim böyle dünya düzenine.

SeuS

Aldığı o elbisenin içine sığmayı da düşünüyorsa aşağı yukarı bir 520 bin daha gözden çıkarması gerekebilir 😋