Bir Müzayedede Lady Diana'nın Elbisesini 520 Dolara Satın Alan Kadın Mutluluktan Kendini Yere Attı

Prenses Diana, kendine özgü ve ikonik tarzıyla tanınıyor. Vefatının üzerinden 28 yıl geçmiş olmasına rağmen moda dünyasında hala etkili bir figür. Bu durumun en son örneği, Diana'nın sıklıkla tercih ettiği ve Bellville Sassoon tarafından tasarlanan ipek, çiçek desenli elbisesinin Beverly Hills'teki bir açık artırmada 520 bin dolara satılması oldu. Julien's Müzayede Evi tarafından satışa sunulan bu özel elbise, Diana'nın hastane ziyaretlerinde sıklıkla giydiği için 'şefkat elbisesi' olarak biliniyordu. Elbiseyi satın alan kadının sevinç anları sosyal medyada gündem oldu.