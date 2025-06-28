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Kariyer Planı Yapmak da Sınıfsal: Koç Üniversitesi Mezunları Gelecek Hedeflerini Paylaştı

Kariyer Planı Yapmak da Sınıfsal: Koç Üniversitesi Mezunları Gelecek Hedeflerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2025 - 16:52

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Bireylerin, iç huzurunu bulduğu ve hayallerini süsleyen meslekleri seçme eğiliminde olduğu bilinir. Ancak, ekonomik faktörler bu idealin önünde büyük bir engel oluşturur. Ekonomik koşulların getirdiği zorluklar, kişilerin ruhlarına hitap eden işler yerine, maddi güvence sağlayan meslekleri tercih etmelerine neden olur.  Bu durum, hayalleri ve gerçekler arasında kalan bireyler için oldukça zorlu bir deneyim olabilir.

Koç Üniversitesi mezunları, mezuniyet töreninde kariyer hedeflerini ve bundan sonra ne yapacaklarını yaplaştı. Mezunların söyledikleri pek çok kişiye hayatı sorgulattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Videoda aile şirketinde çalışmaya devam edecek olanlar da vardı, yurt dışında yüksek lisans yapacak olanlar da.

Videoda aile şirketinde çalışmaya devam edecek olanlar da vardı, yurt dışında yüksek lisans yapacak olanlar da.

Hayatımızın büyük bir kısmını etkileyen ve psikolojik halimizi belirgin bir şekilde biçimlendiren meslek seçimimiz, hayatımızın en kritik kararlarından biridir. Bu seçim, yaşamımızın sadece profesyonel boyutunu değil, aynı zamanda kişisel yaşamımızı ve genel ruh halimizi de derinden etkiler. Dolayısıyla, doğru meslek seçimi, hem bireysel mutluluk hem de genel yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır. Fakat ekonomik koşulların bunun üzerinde bile etkili olması pek çok kişiyi isyan ettirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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