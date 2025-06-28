Kariyer Planı Yapmak da Sınıfsal: Koç Üniversitesi Mezunları Gelecek Hedeflerini Paylaştı

Bireylerin, iç huzurunu bulduğu ve hayallerini süsleyen meslekleri seçme eğiliminde olduğu bilinir. Ancak, ekonomik faktörler bu idealin önünde büyük bir engel oluşturur. Ekonomik koşulların getirdiği zorluklar, kişilerin ruhlarına hitap eden işler yerine, maddi güvence sağlayan meslekleri tercih etmelerine neden olur. Bu durum, hayalleri ve gerçekler arasında kalan bireyler için oldukça zorlu bir deneyim olabilir.

Koç Üniversitesi mezunları, mezuniyet töreninde kariyer hedeflerini ve bundan sonra ne yapacaklarını yaplaştı. Mezunların söyledikleri pek çok kişiye hayatı sorgulattı.