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İzlerken Siniriniz Bozulacak: Bir Kadın Çalıştığı Şirketlerde Uğradığı Mobbingleri Paylaştı

İzlerken Siniriniz Bozulacak: Bir Kadın Çalıştığı Şirketlerde Uğradığı Mobbingleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.06.2025 - 23:00

İçerik Devam Ediyor

İş yerlerinde karşılaşılan en zorlu durumlardan biri mobbing. Bu durum, çalışanların iş verimini ve motivasyonunu düşürürken, aynı zamanda iş yerindeki huzuru da bozar. Mobbing, kişinin iş yerinde psikolojik baskı altında hissetmesine neden olan, sistematik ve sürekli bir taciz biçimidir. İş yerindeki hiyerarşi ve güç dengesinin kötüye kullanılması sonucu ortaya çıkan bu durum, bireylerin iş yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Mobbing, genellikle iş yerindeki baskın ve güçlü kişiler tarafından, diğer çalışanları sindirmek, kontrol altına almak veya işten çıkarmak için kullanılır. Bu durum, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde ciddi sorunlara yol açabilir.

'citysunsetoverme' isimli içerik üreticisi, çalıştığı şirketlerde uğradığı mobbingleri paylaştı. Kadının anlattıkları dinleyenlerin sinirini bozarken bazılarına ise tanıdık geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DLKjpc...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Çalışma hayatının getirdiği zorluklar, her bireyin karşılaştığı bir durumdur.

Çalışma hayatının getirdiği zorluklar, her bireyin karşılaştığı bir durumdur.

Bu süreçte, kişinin sahip olduğu hakların bilincinde olması, yaşanan zorlukları hafifletecek bir etken olabilir. Bu haklar, çalışma koşullarını iyileştirebilir ve çalışanın motivasyonunu artırabilir. Bu nedenle, haklarınızı bilmek ve bu hakları kullanmak, iş hayatında karşılaşılan zorlukları aşmanın en etkili yollarından biridir. Bu yüzden bir işe başlamadan önce şirket kuralları ile birlikte kendi haklarınıza da öğrenmeniz önemli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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