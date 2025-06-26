İzlerken Siniriniz Bozulacak: Bir Kadın Çalıştığı Şirketlerde Uğradığı Mobbingleri Paylaştı

İş yerlerinde karşılaşılan en zorlu durumlardan biri mobbing. Bu durum, çalışanların iş verimini ve motivasyonunu düşürürken, aynı zamanda iş yerindeki huzuru da bozar. Mobbing, kişinin iş yerinde psikolojik baskı altında hissetmesine neden olan, sistematik ve sürekli bir taciz biçimidir. İş yerindeki hiyerarşi ve güç dengesinin kötüye kullanılması sonucu ortaya çıkan bu durum, bireylerin iş yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Mobbing, genellikle iş yerindeki baskın ve güçlü kişiler tarafından, diğer çalışanları sindirmek, kontrol altına almak veya işten çıkarmak için kullanılır. Bu durum, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde ciddi sorunlara yol açabilir.

'citysunsetoverme' isimli içerik üreticisi, çalıştığı şirketlerde uğradığı mobbingleri paylaştı. Kadının anlattıkları dinleyenlerin sinirini bozarken bazılarına ise tanıdık geldi.