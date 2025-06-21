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Bir Psikolog “ADHD" ile Yaşamanın Nasıl Bir Şey Olduğunu Bir İçerik Üreticisinin Videosu ile Gösterdi

Bir Psikolog “ADHD" ile Yaşamanın Nasıl Bir Şey Olduğunu Bir İçerik Üreticisinin Videosu ile Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.06.2025 - 20:06

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Psikolojik sorunlar, toplumumuzda sıklıkla karşılaşılan ancak ne yazık ki genellikle teşhis edilemeyen veya göz ardı edilen durumlar arasında yer alıyor. Birçok birey, yaşamlarının çeşitli aşamalarında karşılaştıkları bu tür problemlerle baş etmek zorunda kalıyor. Bu durum, hem bireylerin hem de toplumun genel sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahip olabiliyor. Ancak, bu konuda farkındalığın artması ve doğru tedavi yöntemlerinin uygulanması, bu sorunların üstesinden gelmede büyük bir rol oynayabilir. Bu nedenle, psikolojik rahatsızlıkların öneminin altını çizmek ve bu konuda bilinçlendirme yapmak büyük önem taşıyor.

Psikolog Ayça Küçükşakar, “ADHD (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)' ile yaşamanın nasıl bir şey olduğunu Ece Melike Candan isimli içerik üreticisinin bir videosu üzerinden gösterdi. Videoyu izleyen pek çok kişi, genç kadının yaşadıklarını kendilerinin de yaşadığını fark etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFxSOeHOdwy/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, genellikle çocukluk döneminde başlayan ve yetişkinlik dönemine kadar sürebilen bir durum.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, genellikle çocukluk döneminde başlayan ve yetişkinlik dönemine kadar sürebilen bir durum.

Bu durum, kişinin dikkatini toplamakta zorluk çekmesine, aşırı hareketli olmasına ve bilinçsizce hareket etmesine neden olur. Bu bozukluk genellikle çocukluk döneminde fark edilir çünkü çocuklar genellikle okulda veya evde belirli görevleri yerine getirirken sorun yaşarlar. Ancak, bu durum yetişkinlerde de görülebilir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan bir yetişkin, iş yerinde veya sosyal durumlardaki görevlerini yerine getirirken sorun yaşayabilir. Bu durum genellikle tedavi edilebilir ve kişi normal hayatına devam edebilir. Bu sebeple doğru teşhisle doğru yardımı almak oldukça önemli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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