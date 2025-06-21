Bir Psikolog “ADHD" ile Yaşamanın Nasıl Bir Şey Olduğunu Bir İçerik Üreticisinin Videosu ile Gösterdi

Psikolojik sorunlar, toplumumuzda sıklıkla karşılaşılan ancak ne yazık ki genellikle teşhis edilemeyen veya göz ardı edilen durumlar arasında yer alıyor. Birçok birey, yaşamlarının çeşitli aşamalarında karşılaştıkları bu tür problemlerle baş etmek zorunda kalıyor. Bu durum, hem bireylerin hem de toplumun genel sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahip olabiliyor. Ancak, bu konuda farkındalığın artması ve doğru tedavi yöntemlerinin uygulanması, bu sorunların üstesinden gelmede büyük bir rol oynayabilir. Bu nedenle, psikolojik rahatsızlıkların öneminin altını çizmek ve bu konuda bilinçlendirme yapmak büyük önem taşıyor.

Psikolog Ayça Küçükşakar, “ADHD (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)' ile yaşamanın nasıl bir şey olduğunu Ece Melike Candan isimli içerik üreticisinin bir videosu üzerinden gösterdi. Videoyu izleyen pek çok kişi, genç kadının yaşadıklarını kendilerinin de yaşadığını fark etti.