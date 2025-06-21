"Ekmek Yedirin" Diyenlere Cevap Bir Doktordan Geldi: Doç. Dr. Muhammed Keskin Anoreksiya'yı Anlattı

İşte Benim Stilim isimli yarışma programı ile hayatımıza giren Nihal Candan'ın hayatı, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı hapis süreci ile tamamen değişti. Hapishanede yeme bozukluğu başlayan Nihal Candan, anoreksiya teşhisi ile tahliye edildi. Durumu bir türlü düzelmeyen Nihal Candan geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı ve hastanede bir tedavi süreci başladı. Kendisinin bu süreçte kalbi birkaç kez dursa da hayata döndürüldü fakat geçtiğimiz gece acı haber geldi. Hastanede 30. yaşını kutlayan Candan, hayatını kaybetti.

Bununla birlikte sosyal medyada pek çok tartışma da alevlendi. Özellikle anoreksiya nervoza hakkında bilgisi olmayan insanlar neden bir türlü yemek yemediğini sorguladı. Bu sorulara cevap sosyal medyada 'kardiyobey' ismiyle bilinen Doç. Dr. Muhammed Keskin'den geldi.