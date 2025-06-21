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"Ekmek Yedirin" Diyenlere Cevap Bir Doktordan Geldi: Doç. Dr. Muhammed Keskin Anoreksiya'yı Anlattı

"Ekmek Yedirin" Diyenlere Cevap Bir Doktordan Geldi: Doç. Dr. Muhammed Keskin Anoreksiya'yı Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.06.2025 - 16:27

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İşte Benim Stilim isimli yarışma programı ile hayatımıza giren Nihal Candan'ın hayatı, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı hapis süreci ile tamamen değişti. Hapishanede yeme bozukluğu başlayan Nihal Candan, anoreksiya teşhisi ile tahliye edildi. Durumu bir türlü düzelmeyen Nihal Candan geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı ve hastanede bir tedavi süreci başladı.  Kendisinin bu süreçte kalbi birkaç kez dursa da hayata döndürüldü fakat geçtiğimiz gece acı haber geldi. Hastanede 30. yaşını kutlayan Candan, hayatını kaybetti. 

Bununla birlikte sosyal medyada pek çok tartışma da alevlendi. Özellikle anoreksiya nervoza hakkında bilgisi olmayan insanlar neden bir türlü yemek yemediğini sorguladı. Bu sorulara cevap sosyal medyada 'kardiyobey' ismiyle bilinen Doç. Dr. Muhammed Keskin'den geldi.

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Anoreksiya nervoza, bireylerin sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olmalarına rağmen sürekli kilo alma korkusuyla karakterize edilen bir yeme bozukluğudur.

Anoreksiya nervoza, bireylerin sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olmalarına rağmen sürekli kilo alma korkusuyla karakterize edilen bir yeme bozukluğudur.

Bu durum, kişinin aşırı derecede diyet yapmasına, yemek yemeyi sınırlamasına ve hatta tamamen reddetmesine yol açar. Anoreksiya nervoza genellikle ergenlik döneminde başlar. Bu durum, kişinin vücut ağırlığını ve şeklini kontrol etme ihtiyacıyla kendi değerini ölçme eğilimine bağlıdır. Anoreksiya nervoza, kişinin fiziksel sağlığını ciddi şekilde tehdit eder ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Bu yüzden erken teşhis ve tedavi hayati önem taşır. Bu yeme bozukluğu, genellikle psikolojik danışmanlık ve beslenme eğitimi ile tedavi edilir. Ancak, tedavi süreci genellikle uzun ve zorlu olabilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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